ABD’nin teknoloji devlerini bölme planı yavaş ilerliyor

ABD’nin teknoloji devlerini bölerek piyasa gücünü sınırlamaya yönelik çabaları, son dönemde mahkemelerden gelen kararlarla sekteye uğradı. Federal kurumlar, Google ve Meta başta olmak üzere bazı şirketlerin iş kollarını ayırmasını talep etse de yargı organları bu yönde bağlayıcı kararlar almaktan kaçındı.

Bu süreç, ilk olarak Donald Trump döneminde başlatılan ve Joe Biden yönetimi altında genişletilen en kapsamlı antitröst hamlelerinden biri olarak görülüyordu.

Mahkemelerin çekingen tavrı

Financial Times'ın aktardığına göre savcılar, teknoloji şirketlerinin yasa dışı tekel oluşturduğuna dair bazı önemli kararlar elde etti. Ancak hakimler, şirketlerin bölünmesi ya da yıllar önce yapılan satın almaların geri alınması gibi sert yapısal önlemlere mesafeli yaklaştı.

Yapay zeka davalara yön veriyor

Nefes'in haberine göre yargı süreçlerinde, özellikle yapay zekadaki hızlı gelişmelerin belirleyici olduğu vurgulandı. Google’a karşı açılan davada mahkeme, şirketin internet arama pazarında yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetti ancak Chrome tarayıcısı veya Android işletim sisteminin ayrılmasını istemedi.

Yapısal Müdahalelere Mesafeli Yaklaşım Mahkemeler, çok büyük ve karmaşık şirketlerin bölünmesinin uygulanabilirliği konusunda da çekincelerini dile getirdi. Hakimler, davranışsal düzenlemelerin yapısal müdahalelere kıyasla daha gerçekçi olabileceğine işaret etti.

Devam eden davalar ve belirsizlik

Apple ve Amazon’a karşı açılan davalar henüz sonuçlanmadı ve yargı süreçlerinin 2027’ye kadar uzaması öngörülüyor. Şirketler, haklarındaki suçlamaların hem hukuki hem de fiili temelden yoksun olduğunu savunuyor.