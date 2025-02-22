ABD’nin, Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermeden madenleri istediği iddia edildi

ABD'nin, askeri yardıma karşılık Ukrayna'nın nadir element kaynaklarını almak istediği anlaşmanın güncellenmiş taslağında Trump yönetiminin, yine güvenlik garantisi sunmadan değerli maden kaynaklarından elde edilecek geliri istediği öne sürüldü.

Ukrayna'nın ağır bulduğu hükümlerin içerdiği öne sürüldü

New York Times'ın elde ettiği 21 Şubat tarihli taslak belgesine dayandırdığı haberinde, ABD yönetimi tarafından revize edilen değerli madenlere ilişkin anlaşmanın, Ukrayna'nın daha önce "ağır bularak" reddettiği hükümlerin çoğunu içerdiği ileri sürüldü.

Güvenlik garantisi yok

Haberde Trump yönetiminin, Ukrayna'nın nadir element kaynaklarını almak istediği anlaşmanın yeni versiyonunda da güvenlik garantileri bulunmadığı iddia edildi.

"Bazı maddeler önceki taslağa göre daha ağır"

Güncellenmiş belgenin, Ukrayna'nın madenler, doğalgaz ve petrol gibi doğal kaynaklarından, aynı zamanda liman ve diğer altyapılardan elde ettiği gelirlerin yarısından vazgeçmesini öngördüğü aktarılan haberde, bazı maddelerin, önceki taslağa kıyasla daha ağır olduğu belirtildi.

"Ukrayna yeniden inşa için finansmandan mahrum kalabilir"

Haberde, Ukrayna'nın anlaşma neticesinde, şu an çoğunlukla savunma sektörüne yatırdığı ve savaş sonrasında ülkenin yeniden inşası için kullanacağı finansmandan mahrum kalabileceği ifade edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ile kıymetli maden anlaşmasını yakın zamanda imzalayacağına inandığını söylemişti.

Trump, nadir toprak elementleri alacaklarını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda, bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.