ABD’nin Venezuela hamlesi neden petrol krizine çare olmayacak?

Venezuela ile yapılan yeni petrol anlaşması, ABD’nin enerji alanındaki acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ancak ülkenin sahip olduğu dev rezervlere rağmen, bu kaynakların kısa sürede ABD’nin petrol ve akaryakıt ihtiyacına dönüşmesi mümkün görünmüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ile gerçekleştirdiği petrol anlaşmasının ayrıntıları netleşirken, elde edilecek gelirlerin Amerika’nın stratejik petrol rezervini yeniden güçlendirme planında nasıl kullanılacağı ise belirsizliğini koruyor. Trump, ABD’nin Venezuela’daki 17 petrol sahasında yeni çoğunluk hissesi elde etmesinin, ülkeye 65 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervine erişim sağlayacağını ifade etti. Bu girişimin önemli hedeflerinden biri, uzun süredir düşük seviyelerde bulunan ABD Stratejik Petrol Rezervi’ni yeniden doldurmak.

Anlaşmanın merkezinde milyarlarca dolarlık yatırım var

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, Pentagon bünyesindeki Stratejik Sermaye Ofisi, Venezuela’nın ikinci büyük özel petrol üreticisi North American Blue Energy Partners’ta yüzde 35 hisse alacak.

NABEP’in yeni altyapı yatırımları için yaklaşık 100 milyar dolar harcamayı planladığı belirtiliyor. Şirket, İngiltere merkezli iş insanı Alejandro Betancourt López’in ailesinin kontrolünde bulunuyor. Betancourt hakkında İspanya’da dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma yürütüldüğü, ancak kendisi hakkında henüz herhangi bir suçlama yöneltilmediği aktarılıyor.

Beyaz Saray ise şirketin ABD yasalarına tabi olacağını ve Amerikan hükümetinin yönetim kuruluna yapılacak atamalar konusunda veto yetkisine sahip olacağını bildirdi.

Venezuela petrolü neden ABD için önemli?

Venezuela’nın petrolü, özellikle ağır ham petrol niteliği taşıması nedeniyle ABD açısından ayrı bir önem taşıyor. Bu petrol türü, asfalt ve endüstriyel yağların yanı sıra dizel ve jet yakıtı üretiminde de kullanılabiliyor. ABD’nin Körfez kıyısındaki bazı rafinerileri de ağır ham petrolü işleyebilecek şekilde tasarlanmış durumda. Bu nedenle Venezuela, ABD’nin önemli petrol tedarikçileri arasında yer alıyor. Ancak Venezuela’nın sahip olduğu petrolün niteliği, aynı zamanda ülkenin kaynaklarının ABD’nin stratejik petrol rezervini doğrudan doldurmasının önünde önemli bir engel oluşturuyor.

Venezuela’nın ağır ham petrolü, ABD Enerji Bakanlığı’nın Stratejik Petrol Rezervi için belirlediği depolama gerekliliklerine uygun değil. Rezerv çok büyük, üretim kapasitesi ise sınırlı

Venezuela, yaklaşık 303 milyar varillik kanıtlanmış rezervle dünyanın en büyük petrol kaynaklarına sahip ülkesi konumunda.

Rezerv miktarı ile üretim kapasitesi aynı anlama gelmiyor

Ülkenin petrol üretiminin günlük yaklaşık 1,2 milyon varile ulaştığı belirtiliyor. Bu rakam yılın başına göre yaklaşık 150 bin varillik artış anlamına gelse de Venezuela’nın 1990’ların sonundaki üretim seviyesinin hâlâ oldukça gerisinde. O dönemde ülkenin günlük petrol üretimi yaklaşık 3,5 milyon varile kadar çıkıyordu.

Eski altyapının yeniden kurulması gerekiyor

Venezuela’nın petrol sektöründeki en büyük sorunlardan biri üretim altyapısının mevcut durumu. Petrol sahalarının ve ilgili tesislerin daha yüksek üretim seviyelerine ulaşabilmesi için kapsamlı onarım ve uzun vadeli yatırımlar gerekiyor. Bu nedenle ülkedeki rezervlerin büyüklüğü, kısa sürede piyasaya aynı ölçüde petrol sürülebileceği anlamına gelmiyor. Trump da anlaşmanın sonuç vermesinin zaman alacağını kabul ediyor.

ABD Başkanı, ortaklığın hayata geçirilmesinin ardından bile kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde benzin fiyatlarını aşağı çekmeye yetecek miktarda petrol üretilemeyeceğini belirtti.

Washington’ın asıl sorunu petrol değil, rafineri kapasitesi

Venezuela’dan gelecek ilave petrol, uzun vadede ham petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Ancak ABD’nin mevcut akaryakıt sıkıntısının temelinde yalnızca ham petrol arzı bulunmuyor. Asıl kritik noktalardan biri rafineri kapasitesi.

Daha fazla Venezuela petrolünün piyasaya girmesi ham petrol arzını artırabilir. Ancak bu petrolün doğrudan benzine veya diğer yakıtlara dönüşmesi için rafinerilerde işlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla Venezuela’dan gelecek ek üretim, ABD’deki mevcut akaryakıt sorununa hızlı bir çözüm sağlamayabilir.

Stratejik rezerv için farklı bir formül gündemde

ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi’ni yeniden oluşturabilmesi için Venezuela petrolünün dolaylı olarak kullanılması ihtimali de gündemde.

Buna göre Beyaz Saray, Venezuela’dan elde edilen ham petrolü açık piyasada satabilir ve buradan sağlanan gelirle ABD’deki daha hafif ham petrolü satın alarak stratejik rezervi yeniden doldurabilir. Ancak bu yöntemin de kısa sürede sonuç vermesi beklenmiyor. ABD’nin stratejik petrol rezervindeki stokların düşük seviyelere yaklaşması, Washington açısından acil bir çözüm ihtiyacını artırıyor.

Kısacası Venezuela, sahip olduğu dev petrol rezervleriyle ABD için önemli bir uzun vadeli kaynak olabilir. Ancak ülkenin mevcut üretim kapasitesi, altyapı sorunları ve petrolün niteliği dikkate alındığında, bu kaynakların Amerika’nın acil enerji sorununa kısa vadede doğrudan çözüm olması beklenmiyor.