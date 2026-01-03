ABD’nin Venezuela operasyonu uluslararası tepkileri ateşledi

ABD’nin Venezuela operasyonu, Latin Amerika’dan sert kınamalar, Avrupa’dan temkinli açıklamalar ve küresel güçlerden uyarılarla karşılandı.

Latin Amerika’dan sert tepkiler

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını uluslararası hukuka aykırı buldu. Küba ise operasyonu “egemenliğe müdahale” olarak tanımlayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Bölgedeki açıklamalar, siviller üzerindeki olası etkiler konusunda ciddi endişeleri yansıttı.

Bölgesel müttefiklerin tavrı

Venezuela’nın yakın müttefikleri, operasyonu “uluslararası hukukun ihlali” olarak değerlendirdi. Küba ve Nikaragua, taraflara sükûnet çağrısı yaparken diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı.

Avrupa’dan çeşitli mesajlar

Avrupa’dan gelen tepkiler farklı tonlarda oldu. Almanya kriz ekibi kurarak gelişmeleri yakından izlemeye başladı. İtalya, vatandaşlarının güvenliğini öncelikli gördüğünü açıkladı. Avrupa liderleri, uluslararası hukuka bağlılığın korunması ve diplomatik çözüm yollarının öncelik taşıdığını dile getirdi.

Küresel güçlerden uyarılar

Rusya, askeri müdahalenin uluslararası hukuka uygunluğunu sorguladı ve taraflara diyalog çağrısı yaptı. Çin, operasyonun uluslararası ilişkilerde yeni bir kırılma yaratabileceğini belirtti. İran ise saldırıyı “egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saldırı” olarak tanımladı.

Diplomasi kanalları yoğunlaşıyor

Operasyonun ardından BM ve bölgesel örgütler devreye girerek insani risklerin azaltılması için temaslarını yoğunlaştırdı. Ortak mesaj, çatışmanın derinleşmemesi ve diplomatik yolların açık tutulması yönünde oldu.

Özetle, ABD’nin Venezuela operasyonu, farklı kıtalardan yükselen tepkilerle küresel diplomasi sahnesinde yeni bir gerilim başlığı olarak öne çıkıyor.