ABD'nin Venezuela'dan petrol alımı benzin fıyatlarını etkiler mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’nın petrol rezervleri üzerinde ABD’ye geniş erişim sağlayan anlaşmayı benzin fiyatlarını düşürecek tarihi bir adım olarak sunmasına karşın, enerji piyasası uzmanları bu beklentiye mesafeli yaklaşıyor.

Trump, Venezuela ile yapılan anlaşmanın ABD’nin petrol arzını güçlendireceğini ve Amerikalı tüketiciler için benzin fiyatlarını aşağı çekeceğini savunuyor. Ancak uzmanlara göre dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip Venezuela’nın mevcut üretim kapasitesi, bu rezervlerin kısa sürede piyasaya kazandırılmasının önündeki en büyük engel.

Venezuela’nın petrol zenginliği üretime yansımıyor

Venezuela yaklaşık 303 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyanın en büyük rezervlerine sahip ülkesi konumunda. Buna karşın ülkenin petrol sektörü yıllardır süren yetersiz yatırım, kötü yönetim, yaptırımlar ve altyapı sorunları nedeniyle kapasitesinin oldukça altında üretim gerçekleştiriyor.

Ülkenin günlük petrol üretimi yaklaşık 1,2-1,25 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, rezervlerin büyüklüğünün tek başına küresel petrol arzını hızlı biçimde artırmaya yetmeyeceğine dikkat çekiyor.

Petrol üretimini artırmak yıllar sürebilir

Enerji uzmanlarına göre Venezuela’nın petrol sektörünün yeniden ayağa kaldırılması için milyarlarca dolarlık yatırım gerekiyor. Eskiyen üretim tesislerinin, boru hatlarının ve diğer altyapının yenilenmesi zaman alırken, yeni sahaların geliştirilmesi de kısa vadede sonuç vermeyecek.

Analistler, Venezuela’dan gelecek ilave petrolün küresel piyasada anlamlı bir arz artışı yaratmasının yıllar sürebileceğini belirtiyor. Bazı uzmanlar, üretimin fiyatlar üzerinde belirgin bir etki yaratabilecek seviyeye ulaşmasının 5 ila 15 yıl alabileceğini değerlendiriyor.

“Benzin fiyatları hemen düşmez”

Uzmanların temel itirazı, Venezuela’nın yer altındaki petrol rezervleri ile piyasaya sunabileceği günlük petrol miktarı arasındaki farktan kaynaklanıyor.

Trump’ın anlaşmayı duyurmasının ardından piyasalarda psikolojik bir fiyat etkisi oluşması mümkün olsa da, uzmanlara göre bu durum ABD’deki benzin fiyatlarının kısa sürede ciddi biçimde gerileyeceği anlamına gelmiyor.

Benzin fiyatlarının belirlenmesinde yalnızca ham petrolün fiyatı değil; rafineri kapasitesi, lojistik maliyetleri, vergiler, arz-talep dengesi ve jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor.

Trump’ın anlaşması ne öngörüyor?

Trump yönetiminin Venezuela ile yaptığı anlaşma, ülkenin petrol sektöründe geniş kapsamlı ABD yatırımlarının önünü açmayı hedefliyor.Anlaşma kapsamında Venezuela’daki 17 petrol sahasının geliştirilmesi ve petrol sektörüne yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyor. ABD’nin anlaşma kapsamında Venezuela’nın petrol üretiminde etkin bir paya sahip olması öngörülüyor.

Trump ise anlaşmayı “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması” olarak nitelendirerek, ABD’nin petrol rezervlerini önemli ölçüde artıracağını ve zaman içinde enerji fiyatlarını aşağı çekeceğini savunuyor.

Stratejik petrol rezervi de yeniden doldurulacak

Anlaşmanın bir diğer boyutu ise ABD’nin stratejik petrol rezervlerinin yeniden doldurulması.

ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi, son yıllardaki arz şokları ve piyasaya yapılan müdahaleler nedeniyle tarihi düşük seviyelere gerilemiş durumda. Verilere göre rezervler ağustos ayında yaklaşık 289,7 milyon varile kadar düşerek 1982’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Trump yönetimi, Venezuela’dan gelecek petrolü rezervleri yeniden oluşturmak için de kullanmayı planlıyor. Ancak bunun da hızlı gerçekleşmesi beklenmiyor.

Uzmanların mesajı: Sabır gerekiyor

Enerji piyasası uzmanlarına göre Venezuela’nın dev petrol rezervleri uzun vadede ABD ve küresel petrol piyasası açısından önemli bir kaynak olabilir. Ancak bu potansiyelin gerçek üretime dönüşmesi için büyük ölçekli yatırım, altyapı yenilemesi ve istikrarlı bir siyasi-ekonomik ortam gerekiyor.Bu nedenle Trump’ın Venezuela petrolü üzerinden kısa vadede benzin fiyatlarını düşürme beklentisinin gerçekleşmesi konusunda uzmanlar temkinli. Anlaşmanın asıl etkisinin, petrol üretiminin yeniden yapılandırılması ve Venezuela’nın küresel enerji piyasasına daha güçlü şekilde dönmesiyle uzun vadede ortaya çıkması bekleniyor.