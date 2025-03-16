ABD’nin Yemen saldırısı küresel ticarette tedirginlik yarattı! Piyasalara nasıl yansır?

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada açık bir şekilde Yemen’deki Husilere karşı savaş başlattığını duyurdu. Trump açıklamasında Yemen'deki Husileri ve İran'ı hedef aldı.

Kızıldeniz’deki ABD gemilerinin hedef alınması gerekçe gösterildi

Husilerin Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef aldığını ve bölgedeki deniz ticaretini olumsuz etkilediğini savunan Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız" bilgisini verdi. Trump, Yemen'deki Husilere ait belirli bölgelere füze saldırıları düzenlediklerini belirtti.

Trump: Harekat başlatma emrini verdim

Trump, açıklamasında, "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim" ifadesini kullandı.

Trump, İran’a gözdağı verdi

İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti:

"Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız."

Trump’ın savaşı başlatması piyasaları nasıl etkiler?

NTV Dış Haberler Servisi Müdürü Hüseyin Yılmaz, canlı yayında Trump’ın Yemen’e karşı harekatını değerlendirdi. Yılmaz özellikle piyasaların ve emtia fiyatları ile küresel ticaretin operasyonlardan etkileneceğini dikkat çekerek şunları söyledi:

“Özellikle petrol fiyatlarında bir dalgalanma yaratacaktır. Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa’ya ve diğer ülkelere gidecek olan tankerlerin açısından sıkıntı yaratacaktır. Oradaki akış güvenliği açısından tedarik zincirinin bozulmasıyla ilgili bu durum. Bu saldırıdan sonra o sistemin kurulması ve o bölgenin kullanılması çok mümkün görünmüyor. O yüzden fiyatlar üzerinde dalgalanma olacaktır.

“Emtia fiyatlarına ve borsaya muhtemelen yansıyacaktır”

Yarın gece Asya borsalarının açılmasından sonra bu biraz daha kendisini gösterecektir. Dolayısıyla yarın gece 02.00’den sonra Japonya ve Güney Kore’de açıldığı zaman yaratacağı etkiye bakıp, sonrasında bizim bulunduğumuz coğrafyada ortaya çıkacak tabloya bakmak gerekiyor. Emtia fiyatlarına ve borsaya muhtemelen yansıyacaktır.

“Euroya karşı doları güçlendirebilir”

Belki de son dönem euroya karşı değer kaybeden Amerikan dolarını güçlendirebilir. Çünkü Trump burada ‘savaş’ ilanında bulunuyor ve eski Amerika gibi ‘dünyanın jandarması’ gibi bir tavır gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda bu Amerikalıların sevdiği, hoşuna gidebilecek bir durum. O nedenle son dönemde değer kaybeden, yüksek enflasyon nedeniyle resesyona gireceğini, federal birçok kurumdan insanların işten çıkarıldığı bir Amerikan tablosunda bir ‘can suyu’ gibi bir reaksiyon göstermesi mümkün olabilir. O açıdan piyasaları dalgalandıracaktır.

“Lojistik maliyetlerin fiyatlara etkisi olur”

Ama Husilerin vereceği cevap, sonrasında bunun nasıl devam edeceği önemli. Süveyş kanalının kullanımı, dünya ticaretinin yüzde 12 ile yüzde 15 arasındaki bir kullanımını gösteriyor. Dolayısıyla o bölgedeki gemilerin Afrika’yı dolaşarak Avrupa kıtasına ulaşmasının yaratacağı lojistik maliyetlerin fiyatlara etkisi hemen bir günde ortaya çıkmayacaktır ama emtia fiyatlarına artışlara neden olabilir. Zaten bir süredir Husilerin saldırıları nedeniyle bu trafik Süveyş kanalında düşmüştü. O nedenle doğrudan bir yansıma olması bir anda ortaya çıkmayabilir ama bunun bir seferde vurup geçilen bir şey değil de devam edecek büyük bir hedef olduğu ortaya çıkarsa ve kararlığını görürse piyasalar ona göre bir yön belirlemeye çalışacaktır. Şimdilik anlık olarak bir dalgalanmayı görebiliriz gibi duruyor."