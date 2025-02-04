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Abdulgani: IKBY petrolü Türkiye üzerinden ihraç edilecek

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini ve bu sürece ilişkin Türkiye ile gerekli prosedürlerin yürütüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Abdulgani: IKBY petrolü Türkiye üzerinden ihraç edilecek
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Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan  Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, "Petrol Bakanlığı olarak, IKBY'deki petrolün SOMO'ya uygun şekilde teslim edilmesi için bölgesel hükümete resmi bir yazı göndererek prosedür çalışmalarına başladık." dedi.

Merkezi hükümetin, IKBY'deki petrol ürünlerinin SOMO aracılığıyla ihraç edilmesini sağlama imkanına sahip olduğunu ifade eden Abdulgani, petrolün Ceyhan Limanı'ndan ihraç edilmesine yönelik olarak Türkiye ile gerekli prosedürlerin de yürütüldüğünü belirtti.

Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edilecek

Abdulgani, IKBY’nin günlük 300 bin varil petrolü merkezi yönetime teslim edeceğini ve bunun da SOMO tarafından Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini kaydetti.

Iraklı Bakan, IKBY'nin Bağdat'a olan petrol borcu konusunda uzlaşıya varılması için Bağdat ve Erbil arasında görüşmelerin olduğunu ifade etti.

Irak Meclisi, IKBY'den her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Bölgeden ihraç edilecek petrolün SOMO veya Federal Petrol Bakanlığına teslimine başlanacak, üretim ve taşıma masrafları federal Petrol Bakanlığı tarafından karşılanacak.

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