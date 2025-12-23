ABD–Venezuela petrol hattında gerilim arttı: Tankerler rotasını değiştirdi

Venezuela’da tankerlere yapılan petrol sevkiyatları, ABD’nin hafta sonu iki gemiye daha müdahalede bulunmasının ardından yavaşladı. Gelişme sonrası çok sayıda tanker, ihracat yerine yalnızca ülke içindeki limanlar arasında petrol taşımaya yöneldi.

ABD’nin son hamlesiyle küresel arzın daralabileceği endişesi, dün petrol fiyatlarını yüzde 2’nin üzerinde yukarı taşırken, bugün fiyatlar yatay bir seyir izliyor. Piyasalar ise arzda yaşanabilecek düşüşün boyutuna ilişkin sinyalleri yakından izliyor.

Tankerlerden bazıları U dönüşü yaptı veya seyirlerini askıya ‍aldı

LSEG ‍tarafından dün yayımlanan verilere ‌göre, ihraç edilecek petrolü almak veya ülkenin ithal ettiği naftayı teslim etmek için Venezuela kıyılarına yaklaşan ‌tankerlerden bazıları U dönüşü yaptı veya seyirlerini askıya ‍aldı.

ABD'nin Venezuela yönetimine uyguladığı baskıyı artırmasının ardından limandan ayrılamayan petrol yüklü tanker sayısının arttığı görülürken, ⁠uzmanlar Venezuela petrolü alacak ⁠tacirlerin daha yüksek iskonto ve esnek kontratlar istediğini ifade ettiler.

Üretim ve ihracatın azalma tehlikesi

ABD, Venezuela açıklarında hafta sonunda durdurmaya çalıştığı iki petrol tankerinin akıbeti hakkında yeni bilgi vermedi.

ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi PVDSA'ya 2020 yılında başlattığı yaptırımlar petrol zengini ülkenin gelirlerini ⁠azaltırken, Venezuela petrolünü satan Rosneft'e ait şirketlere de ‍yaptırım başlatılması üretim ve ihracatın azaltılmasına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin son haftalarda el konulan gemileri tutacağını belirtti ‌ve Venezuela açıklarında el koyduğu petrolü satabileceğini söyledi.