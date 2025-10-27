  1. Ekonomim
  3. ABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı Güney Çin Denizi'ne düştü
ABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı Güney Çin Denizi'ne düştü

ABD Pasifik Filosu, USS Nimitz uçak gemisinden kalkan bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ile F/A-18 Super Hornet savaş uçağının ayrı kazalar sonucunda Güney Çin Denizi'ne düştüğünü açıkladı. 2 hava aracında bulunan toplam 5 personelin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya gezisinin yankıları sürerken, ABD Pasifik Filosu 2 ayrı askeri havacılık kazasına sahne oldu.

ABD Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre; dün Nükleer güçle çalışan USS Nimitz uçak gemisinden "rutin görev" için kalkan MH-60R Sea Hawk tipi bir helikopter ile F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı yaklaşık yarım saat ara ile Güney Çin Denizi’ne düştü.

Yerel saatle 14:45 ila 15:15 sıralarında meydana gelen kazalarına ardından, fırlatma koltuğuyla uçaktan atlayan 2 pilot ve helikopterde bulunan 3 mürettebatın denizden sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Kurtarılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaların nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

