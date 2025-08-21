  1. Ekonomim
ABD Donanması’na ait "F/A-18E Super Hornet" tipi bir savaş uçağının Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştüğü, kendini uçaktan fırlatmayı başaran pilotun sağ olarak kurtarıldığı açıklandı.

ABD’ye ait savaş uçağı okyanusa düştü: Pilot sağ kurtuldu
ABD’de korkutan bir askeri havacılık kazası meydana geldi.

ABD Donanması’na ait "F/A-18E Super Hornet" tipi bir savaş uçağının rutin eğitim uçuşu sırasında Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştüğü bildirildi.

Donanma Sözcüsü Teğmen Jackie Parashar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazanın saat 09:50 sıralarında meydana geldiğini ve kendini fırlatmayı başaran pilotun 11:20 sıralarında sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Parashar, düşen uçağın Virginia Beach şehrindeki Oceana Deniz Hava Üssü’nde konuşlu 83’üncü Taaruz Filosu’na bağlı olduğunu aktardı.

Uçağın enkazının henüz denizden çıkarılamadığı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

