ABD’ye seyahat uyarıları artıyor: 13 ülke vatandaşlarına "ABD'ye gitmeyin" çağrısı yaptı

ABD’de tartışmalı göçmenlik uygulamalarıyla eleştirilen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin sivillere yönelik sert müdahaleleri uluslararası alanda tepkilere yol açtı. Yaşanan gelişmelerin ardından bazı ülkeler, vatandaşlarına ABD’ye seyahat etmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Yaşanan gerginlikler dikkat çekti

Özellikle son dönemde Minneapolis–St. Paul bölgesinde ICE yetkilileri ile protestocular arasında yaşanan gerginlikler dikkat çekerken, Almanya, Birleşik Krallık, Kanada ve İrlanda’nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 13 ülke, vatandaşları için ABD’ye yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

Fransa ve Finlandiya özellikle Minneapolis merkezinde bulunulmaması gerektiğine dair uyarıda bulunurken vatandaşlarından eylemlerin yaşandığı bölgelerden uzak durmasını da istedi.

Şu ana kadar, Avustralya, Belçika, Kanada, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz ve Birleşik Krallık, ABD'ye seyahatte dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.