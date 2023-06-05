ABD'yi alarma geçiren patlamanın arkasındaki uçak düştü!

Amerika'da yereml saat 15.30 civarında sonik patlama sesine benzer büyük bir gürültü ülkede korkuya neden oldu.

Patlamanın şiddetiyle evlerinde sarsıldıklarını belirten ABD'liler acil hatları aradı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, patlamanın muhtemel bir askeri tatbikatla ilgili olabileceğini belirtirken, İçgüvenlik Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Başkentte duyulan patlama sesinin farkındayız, şu an herhangi bir tehdit yok." ifadesi kullanıldı.

Annapolis Acil Yönetim Ofisinin sosyal medya hesabından, patlamanın "Savunma Bakanlığına bağlı yetkili bir uçuş"tan kaynaklandığı, ses sınırını aşan askeri uçağın ses patlamasına neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Federal Havacılık İdaresinden en son yapılan yazılı açıklamada ise, Tennessee'den Long Island'a gitmek üzere kalkan Cessna tipi bir uçağın başkent üzerinde uçuşa yasak bölgeye girdiği, daha sonra Virgina'nın güney batı bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü açıklandı.

ABD basınında, uçağın telsiz uyarılarına karşılık vermediği, bunun üzerine F-16'ların ses patlamasına neden olan süpersonik hızda acil müdahale yetkisiyle havalandığı kaydedildi.

Bu olay sırasında ayrıca, askeri jetlerin, pilotun dikkatini çekmek amacıyla, halk tarafından görülebilecek işaret fişekleri de kullandığı, işaret fişeklerinin hızlı ve tamamen sönerek dağılma özelliğinden dolayı yerdeki insanlar için bir tehlike oluşturmadığı aktarıldı.

Uçağın çağrılara neden cevap vermediği, içinde kaç kişi olduğu ve neden düştüğü konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

Beyaz Saray yetkilileri, olay esnasında Maryland askeri üssünde golf oynayan Başkan Joe Biden'ın bilgilendirildiğini açıkladı.



FAA'nin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü, detayları daha sonra aktaracağı kaydedildi.