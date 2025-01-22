  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD’yi cehenneme çeviren orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi
Takip Et

ABD’yi cehenneme çeviren orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi

ABD’nin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde süren Palisades ve Eaton orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi, toplam 37 bin 469 dönümlük alanın yandığı açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’yi cehenneme çeviren orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi
Takip Et

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 7 Ocak’ta başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, felaketin bilançosu bir kez daha ağırlaştı.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 11, Eaton Yangını'nda ise 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28’e yükseldi.

California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi’nden yapılan açıklamada, 23 bin 448 dönümlük alana yayılan ve 6 bin 500’ü aşkın yapıyı küle çeviren Palisades Yangını'nın yüzde 65 oranında kontrol altına alındığı belirtilirken, 14 bin 21 dönümlük alana yayılan ve 9 bin 410 yapıyı kullanılamaz hale getiren Eaton Yangını'nın ise yüzde 89 oranında söndürüldüğü kaydedildi.

California’da yeni yangınlar çıktı

Öte yandan bölgede en az 3 yeni yangının çıktığı belirtildi. San Diego şehri yakınlarında çıkan ve 85 dönümlük alana yayılan Lilac Yangını’nın yüzde 50 oranında söndürüldüğü açıklanırken, San Diego şehri yakınlarında başlayan ve 17 dönümlük alana yayılan Pala Yangını’nın ise tamamen kontrol altına alındığı aktarıldı. Jurupa Valey şehri yakınlarında çıkan ve 39 dönümlük alanda etkili olan Clay Yangını ile mücadele çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Dünya
İsrail'in saldırıları sonucu Cenin Mülteci Kampı'ndan 600'den fazla Filistinli yerinden edildi
İsrail'in saldırıları sonucu Cenin Mülteci Kampı'ndan 600'den fazla Filistinli yerinden edildi
Trump, TikTok'u onun satın almasını istiyor: 'Elon Musk satın almak isterse arkasında olurum'
Trump, TikTok'u onun satın almasını istiyor: 'Elon Musk satın almak isterse arkasında olurum'
Trump, ABD'de doğanlara vatandaşlık verilmesini kaldırabilir mi? Kararname yeterli mi?
Trump, ABD'de doğanlara vatandaşlık verilmesini kaldırabilir mi? Kararname yeterli mi?
İspanya'da limanda patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi
İspanya'da limanda patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi
Gazze'de sağlık krizi! İsrail'in saldırıları, Gazze'deki sağlık sektörünü felç etti
Gazze'de sağlık krizi! İsrail'in saldırıları, Gazze'deki sağlık sektörünü felç etti
İsrail’in Cenin'de düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İsrail’in Cenin'de düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı