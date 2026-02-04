ABD'yi sert soğuk vurdu: Gökten yüzlerce iguana yağdı

ABD genelinde hissedilen aşırı soğuk hava Florida’da da etkisini gösterdi. Normalde sıcak iklime alışkın olan yeşil iguanalar, düşük sıcaklıklar nedeniyle donarak ağaçlardan yere düştü ve uzun süre hareketsiz kaldı.

Vatandaşlara iki gün süreyle iguanaları toplama izni

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), don olayının ardından vatandaşlara iki gün süreyle iguanaları toplama izni verdi. Bu sürenin sonunda, bulunan hayvanlar için “insani koşullarda öldürme” izni tanındı. Eyalet yetkilileri, söz konusu türün Florida’da istilacı olarak kabul edildiğini ve ekosisteme zarar verdiğini vurguladı.

Yetkililer, donmuş iguanaların ısıtılmaya çalışılmadan doğrudan FWC’ye teslim edilmesi çağrısında bulundu. İzin süresi boyunca bölgede 1000’den fazla iguana halk tarafından toplanarak yetkililere ulaştırıldı.

“Artık getirmeyin” mesajı

Teslim sayısının artmasının ardından yetkililer, yeni hayvan getirilmemesi yönünde uyarı yaptı. Toplanan iguanaların, çevre ve hayvan refahı kuralları çerçevesinde insancıl yöntemlerle ötenazi edileceği bildirildi.