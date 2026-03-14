AB’nin 20. paket sınavı: Zelenskiy’den Brüksel’e ‘gecikme’ uyarısı

Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yıl dönümünün ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Avrupa başkentlerine yönelik diplomatik baskısını artırıyor. 14 Mart 2026 itibarıyla Brüksel koridorlarında tartışılan ve Rusya'nın enerji ile teknoloji ithalatını daha da daraltmayı hedefleyen 20. yaptırım paketi, bazı üye ülkelerin ekonomik çekinceleriyle karşı karşıya kaldı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, yaptırımların gecikmesinin "agresif politikaları ödüllendirmek" anlamına geleceği uyarısında bulunarak, paketin kayıtsız şartsız onaylanması çağrısında bulundu.

Enerji hattında yeni çatlaklar mı?

20. paketin merkezinde, Rusya'nın nükleer enerji sektörü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretine yönelik daha sert kısıtlamalar yer alıyor. Ancak bazı Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinin Rus nükleer teknolojisine olan bağımlılığı, Brüksel'de "oy birliği" ilkesini zora sokuyor. Zelenskiy'nin bu sert çıkışı, Avrupa içindeki bu ekonomik direncin Ukrayna'nın savunma stratejilerini doğrudan etkilediği bir döneme denk geliyor. Piyasalar şimdi şu soruyu soruyor: Avrupa kendi enerji güvenliği ile Ukrayna'ya verdiği destek arasında bir tercih yapmak zorunda mı kalacak?

Yaptırım yorgunluğu ve ekonomik baskı

Analizlerde öne çıkan "yaptırım yorgunluğu" kavramı, Avrupa kamuoyunda ve siyasetinde daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. 19 paketlik süreçte Rusya ekonomisinin gösterdiği direnç, yeni kısıtlamaların Avrupa ekonomisindeki enflasyonist etkileriyle kıyaslanıyor. Zelenskiy'nin "engellenmemeli" vurgusu, Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı grupların yaptırımların maliyetine dair artan eleştirilerine doğrudan bir cevap niteliği taşıyor.

Savunma sanayi ve teknolojik abluka

Yeni paketin en kritik maddelerinden biri de, Rusya'nın üçüncü ülkeler üzerinden hassas teknoloji ithal etmesini engelleyecek ikincil yaptırımların devreye alınması. Ukrayna tarafı, cephe hattındaki Rus askeri kapasitesinin bu teknolojik sızıntılarla beslendiğini savunurken, Avrupalı ihracatçılar ticaret yollarının tamamen kapanmasından endişe ediyor. Brüksel'den gelecek diplomatik sinyaller, 20. paketin bir "uzlaşı" mı yoksa yeni bir "veto krizi" mi olacağını netleştirecek.