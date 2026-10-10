AB’nin 2028-2034 bütçesinde müzakere süreci başladı: İrlanda’dan 1,6 trilyon Euro’luk 'uzlaşı' hamlesi

Brüksel’de aylardır kapalı kapılar ardında yürütülen bütçe diplomasisi, böylece net bir taslağa kavuşmuş oldu. Avrupa Komisyonu’nun ilk projeksiyonda 2 trilyon Euro sınırına dayandırdığı bütçeye, 'tutumlu' üye devletlerden gelen baskılar sonuç verdi. İrlanda’nın başkentlere sunduğu yeni uzlaşı belgesi, Komisyon'un hedeflerini daha rasyonel bir zemine çekmeyi amaçlıyor. Dublin'e göre bu mali büyüklük, Birliğin artan savunma, endüstriyel rekabetçilik ve iklim hedeflerini fonlarken, üye ülkelerin sırtındaki ulusal katkı payı yükünü de makul bir sınırda tutacak.

Geleneksel fonlar korundu, yeni hedeflerde kesintiye gidildi

İrlanda’nın planında mali disiplin eşit dağıtılmadı; Dublin, stratejik bir denge gözetti. Tasarrufun aslan payı, yeni kurulması planlanan rekabetçilik ve dış eylem fonlarından yapıldı. Buna karşın, Ortak Tarım Politikası (OTP) ve uyum fonlarında radikal bir erimeye gidilmedi. Bu hamle; Fransa, Polonya ve İspanya gibi tarım ve bölgesel desteklerden en çok pay alan aktörlerin vetosunu önlemeye yönelik bilinçli bir taktik olarak yorumlanıyor.

Kuzey-Güney çatışması yeniden alevleniyor

Teklifin masaya gelmesiyle gözler yeniden 'net ödeyici' ülkelere çevrildi. Almanya, Hollanda ve İskandinav bloku, bütçenin daha da daraltılması yönündeki baskısını sürdürüyor. Diğer tarafta ise sınır güvenliği, Ukrayna’ya uzun vadeli destek ve yeşil dönüşüm gibi devasa maliyetler için ortak kasanın büyük tutulmasını isteyen Güney ve Doğu Avrupa ittifakı yer alıyor.

Avrupa başkentleri arasında mekik diplomasisi artık resmi olarak başladı. İrlanda'nın nihai hedefi, yıl sonundaki liderler zirvesine kadar bu 1,6 trilyon Euro’luk çerçeve üzerinde siyasi bir uzlaşı yakalamak. Brüksel kulislerinde, Dublin'in bu dengeli ama kemer sıkıcı teklifinin, önümüzdeki haftalarda yapılacak ilk Bakanlar Konseyi toplantısında çok sert tartışmalara sahne olacağına kesin gözüyle bakılıyor.