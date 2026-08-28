AB’nin dev bütçe planına Almanya’dan itiraz: “Kabul edilemez”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin 2028-2034 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçe planına ilişkin tartışmalarda kesinti çağrısını yineledi.Avrupa Komisyonunun hazırladığı ve yaklaşık 2 trilyon avro büyüklüğünde olan bütçe taslağı, AB üyesi ülkeler arasında yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Merz, söz konusu teklifin mevcut koşullarda kabul edilemez olduğunu belirterek bütçenin yüz milyarlarca avro azaltılması gerektiğini ifade etti.

Almanya öncülüğünde 6 ülke birleşti

Berlin'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Almanya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in bütçenin önemli ölçüde küçültülmesi konusunda ortak görüşe sahip olduğu açıklandı.

Altı ülke, Avrupa Komisyonunun önerdiği bütçenin birkaç yüz milyar avro azaltılması gerektiğini savunuyor. Bu ülkeler aynı zamanda AB bütçesine aldıklarından daha fazla katkı sağlayan “net katkıcı” ülkeler arasında yer alıyor.

Merz, bütçenin küçültülmesinin yanı sıra kaynakların daha öncelikli alanlara yönlendirilmesini istiyor. Almanya ve müttefikleri özellikle savunma, güvenlik, rekabet gücü ve göç gibi alanlara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini savunuyor.

“Daha fazla para, daha güçlü Avrupa anlamına gelmiyor”

Bütçe tartışmasının temelinde AB ülkelerinin kendi kamu maliyelerini sıkılaştırmak zorunda kalması bulunuyor. Merz, ulusal bütçelerde tasarruf yapılırken Avrupa düzeyindeki harcamaların aynı şekilde artırılmasının sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.

Almanya daha önce de Komisyonun bütçe teklifinin her alanda azaltılması gerektiğini savunmuştu. Berlin ayrıca AB'nin yeni ortak borçlanma yoluna gitmesine de karşı çıkıyor.

Bütçenin büyüklüğü tartışma konusu

Avrupa Komisyonunun önerisi yaklaşık 2 trilyon avroluk bir harcama çerçevesi öngörüyor. Almanya ise bu rakamın yüz milyarlarca avro aşağı çekilmesini istiyor.

Berlin'in itirazlarından biri de AB kurumlarının idari harcamalarına ilişkin. Merz, AB bürokrasisinin genişletilmesine ve yeni kadrolar oluşturulmasına yönelik planların da mevcut ekonomik şartlarla bağdaşmadığı görüşünde.

AB içinde zorlu müzakere süreci

Bütçe konusunda üye ülkeler arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Bir tarafta Almanya öncülüğündeki daha tutumlu harcama politikası isteyen ülkeler yer alırken, diğer tarafta AB'nin tarım, bölgesel kalkınma ve diğer ortak politikalar için daha geniş kaynaklara sahip olmasını savunan ülkeler bulunuyor.

Öte yandan Avrupa Komisyonu, savunma ve rekabet gücü gibi yeni önceliklerin yanı sıra mevcut programların finansmanı için güçlü bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu savunuyor.

AB'nin uzun vadeli bütçesinin yürürlüğe girebilmesi için üye ülkelerin oybirliği ve Avrupa Parlamentosunun onayı gerekiyor. Bu nedenle Almanya ve diğer net katkıcı ülkelerin itirazları, müzakerelerin seyrinde belirleyici olabilir.

Hedef 2026 sonuna kadar anlaşma

AB ülkeleri, 2028-2034 dönemine ilişkin bütçe konusunda 2026 sonuna kadar anlaşmaya varmayı hedefliyor. Ancak toplam bütçenin büyüklüğü, harcama öncelikleri ve yeni gelir kaynakları konusundaki anlaşmazlıkların müzakereleri zorlaştırması bekleniyor.

Bu süreç, yalnızca AB'nin gelecek yıllardaki mali yapısını değil, aynı zamanda savunma, rekabetçilik, göç ve Avrupa'nın ekonomik gücüne yönelik politikalarının hangi kaynaklarla finanse edileceğini de belirleyecek.