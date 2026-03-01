AB’nin dış politika şefi Kallas: Hamaney’in ölümü İran tarihinin kırılma anlarından biri

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran’da yaşanan gelişmelere ilişkin olarak bölge ülkeleri ve G7 ülkelerinden dışişleri bakanlarının katıldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının yanı sıra bölge ülkelerinden İsrail, Ürdün, Mısır, Katar, Umman, Bahreyn ve Kuveyt’in dışişleri bakanları da iştirak etti. Görüşmeye ilişkin açıklamasında Kallas, "Ali Hamaney’in ölümü, İran tarihinin kırılma anlarından biri. Bundan sonra ne olacağı belirsiz. Ancak artık farklı bir İran için yol açılmış buluyor. Bu, halkın geleceğini şekillendirmede daha fazla özgürlüğe sahip olacağı bir İran" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada Kallas, "İran’a yönelik askeri eylemlerin yükünü en ağır şekilde taşıyan bölge ülkeleri de dahil olmak üzere, ortaklarımızla temas halindeyim ve gerilimin düşürülmesi için atılabilecek pratik adımları değerlendiriyoruz" diye yazdı.

"Hamaney’in ölümüyle İran halkı için yeni bir umut doğdu"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Ürdün Kralı Abdullah ile görüştüğünü ve saldırıların ardından dayanışma içinde olduklarını söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamda Von der Leyen, "Hamaney’in ölümüyle İran halkı için yeni bir umut doğmuştur. Geleceğin, onların sahiplenip şekillendireceği bir gelecek olmasını sağlamamız gerekiyor. Bununla birlikte, bu aynı zamanda bölgeyi bir şiddet sarmalına sürükleyebilecek gerçek bir istikrarsızlık riski de içeriyor. İstikrar ve güvenliği korumak ve sivillerin hayatını muhafaza etmek için, tüm kilit aktörler ve bölgesel ortaklarımızla yakın temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, bugün İran’daki gelişmelere ilişkin olarak Yüksek Temsilci Kaja Kallas başkanlığında video konferans yöntemiyle bir gayriresmi dışişleri bakanları toplantısı gerçekleştirecek.