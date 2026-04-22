AB’nin İsrail sınavı: Diplomatik çatlak derinleşiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail ile yürütülen Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması önerisinin üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle reddedildiğini duyurdu. İspanya ve İrlanda’nın başını çektiği bazı ülkeler, Gazze ve Batı Şeria’daki insani tabloyu gerekçe göstererek ticari ve diplomatik bağların dondurulmasını talep etti. Ancak Lüksemburg’daki kritik toplantıda, anlaşmanın askıya alınması için gereken oy birliği sağlanamadığı için bu yaptırım hamlesi sonuçsuz kaldı. Kallas’ın bu açıklaması, Avrupa Birliği’nin dış politikada ne denli büyük bir bölünme yaşadığını bir kez daha tescilledi.

İnsan hakları maddesi ve diplomatik direnç

Anlaşmanın 2. maddesinde yer alan 'insan haklarına saygı' şartının ihlal edildiğini savunan bloğun karşısında, diyalog kanallarının açık kalmasını isteyen Almanya ve İtalya gibi ülkeler duruyor. AB’nin ekonomik kozlarını bir yaptırım silahı olarak kullanma konusundaki bu kararsızlığı, birliğin küresel krizlerdeki oyun kurucu rolünü ciddi şekilde zayıflatıyor. Bu diplomatik kilitlenme, önümüzdeki dönemde üye ülkelerin münferit olarak İsrail’e yönelik alabileceği kısıtlayıcı kararların ve daha derin krizlerin habercisi niteliğini taşıyor.