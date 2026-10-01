AB'nin Refah'taki sınır misyonunda bayrak değişimi: Başkanlığa İtalyan Albay Stingo atandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

AB Konseyi, Refah Sınır Kapısı'nda konuşlu AB Sınır Yardım Misyonu EUBAM Refah'ın yeni başkanı olarak İtalyan Carabinieri Albayı Vittorio Stingo'nun atandığını duyurdu.

Tajani'den tebrik mesajı

Atamanın ardından İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Stingo için tebrik mesajı yayımladı. Tajani mesajında, Stingo'nun Refah Sınır Kapısı'nın izlenmesi ve yönetiminin desteklenmesi kapsamında kritik bir sorumluluk üstleneceğini vurguladı.

EUBAM Refah, Filistin Yönetimi'ne sınır yönetimi, güvenlik ve geçişlerin denetimi konusunda teknik destek ve gözlem sağlamayı amaçlayan AB misyonu olarak görev yapıyor. Misyon, Refah Kapısı'nın yeniden işlevsel hale gelmesi ve insani geçişlerin güvenli şekilde yürütülmesi için sahada bulunuyor.

Stingo'nun önümüzdeki günlerde görevi devralarak saha koordinasyonunu üstlenmesi bekleniyor.