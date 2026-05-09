AB’nin Rusya çıkmazı: Müzakere masası için şartlar oluşuyor mu?

Avrupa Birliği’nin (AB) en üst düzey iki kurumu, Rusya ile kurulacak diplomatik temasın zamanlaması ve şartları konusunda farklı sinyaller veriyor. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, yaptığı açıklamada, Avrupa’nın gelecekteki güvenlik mimarisi ve Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile doğrudan görüşme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Costa, bu yaklaşımıyla Avrupa’nın çözüm süreçlerinde aktif bir rol oynaması gerektiğinin altını çizse de, bu çıkış Brüksel koridorlarında temkinli bir tepkiyle karşılandı.

AB Komisyonu: Önce Rusya’nın istekliliğini görmeliyiz

Costa’nın açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği AB Komisyonu, barış müzakereleri için kapıyı hemen açmaya niyetli olmadıklarını net bir şekilde ortaya koydu. Komisyon sözcülüğünden yapılan açıklamada, herhangi bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için öncelikle Rusya Federasyonu’nun barış için somut adımlar atılması gerektiği belirtildi. Komisyon’un bu tavrı, Moskova’nın mevcut askeri operasyonlarını sürdürdüğü bir iklimde masaya oturmanın, Avrupa’nın ortak savunma politikasını zayıflatabileceği endişesine dayanıyor.

Diplomatik süreçte 'ilk adım' restleşmesi

Brüksel’den gelen bu farklı sesler, Kremlin hattında da karşılık buldu. Rusya tarafı, diyaloğa ilkesel olarak kapalı olmadıklarını ancak diplomatik bir temas için ilk adımın AB’den gelmesi gerektiğini savunuyor. Bu durum, Avrupa diplomasi trafiğini bir kördüğüme sürüklüyor. Euro bazlı ekonomik yaptırımların ve askeri desteklerin devam ettiği bir ortamda, Konsey’in "diyalog potansiyeli" vurgusu ile Komisyon’un ‘önce kanıt’ ısrarı arasındaki denge, birliğin önümüzdeki aylardaki dış politika rotasını belirleyecek.

Özetle, Avrupa Birliği yönetimi Rusya ile çözüm yollarını arama noktasında hemfikir olsa da, bu sürecin usulü ve zamanlaması konusunda henüz ortak bir zemin bulabilmiş değil. Antonio Costa’nın işaret ettiği müzakere potansiyelinin bir diplomasi trafiğine dönüşüp dönüşmeyeceği, Moskova’nın sahadaki tutumu ve Brüksel’deki iç istişarelerin sonucuna bağlı olacak.