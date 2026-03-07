AB’nin Ukrayna kredisi: Veto çıkmazında 90 milyar Euro’luk tartışma

Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya yönelik yeni finansman paketi, Brüksel’de hararetli tartışmalara yol açtı. 90 milyar Euro tutarındaki kredi önerisi, savaşın gölgesinde ayakta kalmaya çalışan Kiev için hayati bir destek olarak görülüyor. Ancak Macaristan’ın vetosu, sürecin ilerlemesini engelleyerek Avrupa içindeki siyasi fay hatlarını bir kez daha görünür hale getirdi.

Macaristan’ın vetosu Avrupa’yı zorluyor

Kredi planı, yalnızca Ukrayna’nın bütçe açığını kapatmayı değil, aynı zamanda ülkenin altyapı ve savunma harcamalarını sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Brüksel’deki yetkililer, bu paketin Ukrayna’nın Avrupa ile entegrasyon sürecinde kritik bir adım olacağını savunuyor. Buna karşın Macaristan, kendi ulusal çıkarlarını öne sürerek kredinin onaylanmasına karşı çıkıyor. Bu tutum, AB’nin ortak dış politika ve ekonomik dayanışma kapasitesini sorgulatan bir tablo ortaya koyuyor.

Söz konusu kredi, Avrupa’nın Rusya karşısında Ukrayna’ya verdiği stratejik desteğin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Enerji krizinin derinleştiği, ticaret dengelerinin sarsıldığı bir dönemde Brüksel’in bu ölçekte bir finansman taahhüdünde bulunması, Avrupa ekonomisinin dayanıklılığını da sınava sokuyor. Özellikle Almanya ve Fransa gibi büyük ekonomiler, kredinin onaylanmasının Avrupa’nın güvenilirliğini pekiştireceğini savunuyor.

Macaristan vetosu: Teknik engel mi, siyasi işaret mi?

Macaristan’ın vetosu ise yalnızca teknik bir engel değil; aynı zamanda AB içinde siyasi uyumun kırılganlığını gösteren bir işaret. Bu durum, Avrupa’nın Ukrayna’ya yönelik uzun vadeli stratejisinde belirsizlik yaratıyor. Eğer Brüksel bu çıkmazı aşamazsa, Ukrayna’nın mali istikrarı kadar AB’nin küresel rolü de sorgulanabilir hale gelecek.

Özetle, 90 milyar Euro’luk kredi tartışması Avrupa’nın hem ekonomik dayanışma kapasitesini hem de dış politikadaki birlik görüntüsünü sınayan bir dönemeç olarak öne çıkıyor. Ukrayna için hayati olan bu destek, aynı zamanda AB’nin kendi içindeki siyasi dengeleri yeniden tanımlayacak bir test niteliği taşıyor.