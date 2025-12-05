  1. Ekonomim
  AB'nin X'e 120 milyon euro ceza vermesine ABD'den tepki
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesine tepki gösterdi.

Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, "yabancı hükümetler tarafından Amerikan vatandaşlarının çevrim içi ifade özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığını" savundu.

Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullandı.

AB, bugün X'e, Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon evro para cezası verildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

