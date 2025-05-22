Abraham Lincoln'ün kanlı eldivenleri 6 milyon Euro'ya satıldı

Başkan Abraham Lincoln'ün suikasta uğradığı gece giydiği kan lekeli deri eldivenler de dahil olmak üzere Lincoln'le bağlantılı eserlerden oluşan bir koleksiyon, ABD'de düzenlenen bir müzayedede 7,9 milyon dolara (6,9 milyon euro) satıldı.

Toplam 144 parça, Lincoln Başkanlık Vakfı'nın Kaliforniyalı bir koleksiyoncudan türünün tek örneği olan Lincoln eserlerini satın almak için kullandığı 8 milyon dolarlık (7 milyon euro) borcun geri kalanını ödemek üzere satışa sunuldu.

Eldivenler, prim dahil 1,52 milyon dolar (1,35 milyon euro) getirerek en popüler parça oldu. Lincoln'ün vurulduğu 14 Nisan 1865 gecesi yanında bulunan iki mendilden biri 826 bin dolara (731 bin euro) alıcı buldu.

John Wilkes Booth liderliğindeki suikast komplosunun üç şüphelisinin fotoğraflarının yer aldığı bir "Aranıyor" posteri, en yüksek tahmini fiyat olan 120 bin doların (106 milyon euro) çok üzerinde, 762 bin 500 dolara (674,72 milyon euro) satıldı.

Euronews'in aktardığına göre, 16'ncı Başkan'ın el yazısının bilinen en eski örneği olan 1824 tarihli bir not defteri ise 521 bin 200 dolara (461 bin 140 euro) alıcı buldu.

Lincoln'e ait olduğuna dair kanıt bulunamadı

2012 yılında, grubun en önemli mücevheri olan ve Lincoln'ün Güney Illinois'li bir destekçisine hediye ettiği söylenen 6 milyon dolar değer biçilmiş bir şapka ile ilgili bir tartışma ortaya çıktı.

Chicago Sun-Times'ın haberine göre, bu hikaye yoğun bir incelemeye tabi tutuldu ve 2019'da yapılan bir araştırma sonucunda şapkanın Lincoln'e ait olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla şapka çarşamba günkü açık artırmada yer almadı.

Vakıf, 2007 yılında Louise Taper'dan, 2005 yılında Lincoln'ün Illinois Yasama Meclisi'nde ve kısa bir süre de Kongre'de görev yaparken yaşadığı ve avukatlık bürosu kurduğu şehirde açılan yeni Abraham Lincoln Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi için 1540 parçalık bir koleksiyon satın aldı.

Eserlerin, Lincoln'le ilgili el yazmaları bakımından zengin olan kütüphane ve müzeye, turistlerin ilgisini çekecek merak unsurları bakımından bir destek sağlaması bekleniyordu.

Ancak bağış toplamakta yavaş davranılması, koleksiyonun Lincoln'le ilgili olmayan bölümlerinin satılmasına neden oldu ve vakıf sonunda krediyi uzatmadan önce daha fazlasını satma yönünde tehditlerde bulundu.