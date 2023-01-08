Abu Dabi’li IHC, 240 milyar dolar piyasa değerine ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli International Holding Company, eşine az rastlanır bir büyüme hikayesi yazıyor. 2018 yılında gıda ve emlak işlerinde yalnızca 40 kişi istihdam eden Grup, geçen üç yılda olağanüstü büyümeyle 240 milyar dolarlık piyasa değerine ve 150 bini aşkın istihdam rakamına ulaştı.

Hisse değeri 2019'dan bu yana yüzde 42 bin yükselen IHC, Saudi Aramco'nun ardından Orta Doğu'nun en büyük ikinci şirketi haline geldi. Financial Times’ın haberine göre şirketin BAE dışında çok da fark edilmeyen bu hızlı yükselişi, bölgedeki uluslararası bankacılar ve denetim kuruluşları nezdinde bazı soru işaretleri barındırıyor.

Şirketin “başarı hikayesi” BAE'nin başkenti Abu Dabi'de iş dünyası ve devlet arasındaki giderek bulanıklaşan ilişkinin bir örneği olarak görülse de, şirket durumu gerçekleştirdiği çok sayıda satın almaya dayandırıyor.

5 yılda 272 milyar dolar gelir hedefliyor

IHC’nin başındaki Syed Basar Shueb, 2016’dan beri BAE’nin ulusal güvenlik danışmanlığını yürütmekle beraber, devletin yatırım kuruluşu ADQ'ya, BAE'nin en büyük finans kuruluşlarından First Abu Dhabi Bank ile yapay zeka ve bulut bilişim şirketi Group42'ye başkanlık ediyor. Ayrıca, IHC'nin yüzde 62'sine sahibi Royal Group'u da kontrol ediyor.

IHC'nin hisselerinin yaklaşık yüzde 24'ü halka açık ve yatırımcıların yüzde 90'ından fazlası Körfez ülkelerinden. Shueb, IHC’nin büyümesini Royal Group’a ait piyasa değeri 4,7 milyar doları bulan 40’tan fazla şirketin IHC’ye devriyle açıklıyor. Kontrol ettikleri işletmelerin büyümesiyle iş hacimlerini genişlettiklerini söyleyen Shueb, 2020 ve 2021’de kâr payı dağıtmadıklarını ve gelirlerini dünya devi olmak için değerlendirdiklerini belirtiyor.

IHC'nin 2022'nin ilk dokuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 236 artışla 6,5 milyar dolarlık kâr elde ettiklerini paylaşan Shueb, beş yıl içinde 272 milyar dolar gelire ulaşmayı amaçladıklarını kaydediyor.

Kalyon’a ortak oldu, yeni fırsatlar arıyor

IHC'nin odaklandığı sektörleri teknoloji, sağlık, emlak, inşaat, gıda ve tarım olarak sıralayan Shueb, dikkatlerini özellikle Asya ve Latin Amerika’nın yanı sıra Türkiye ve Endonezya çeşitli pazarlara yoğunlaştırdıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz ağustos ayında Kalyon Enerji’nin yüzde 50’sini 490 milyon dolara satın alan IHC, Hindistan ve Kolombiya’dan yeni şirket satın almaları için görüşmeler yürütüyor.