  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AC/DC konseri “Deprem etkisi” yarattı: Avustralya’da sismik kayıtlara geçti
Takip Et

AC/DC konseri “Deprem etkisi” yarattı: Avustralya’da sismik kayıtlara geçti

Avustralya’da gerçekleşen AC/DC konseri, ürettiği güçlü titreşimlerle sismik cihazlarda deprem benzeri dalgalar oluşturdu. Sismoloji Araştırma Merkezi’nden Adam Pascale, zeminde oluşan titreşimlerin frekansının 2-5 hertz aralığında olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AC/DC konseri “Deprem etkisi” yarattı: Avustralya’da sismik kayıtlara geçti
Takip Et

Rock müzik efsanesi AC/DC, 2024’te Avrupa’da başlayan “Power Up” dünya turnesinin Avustralya duraklarına adım attı.

ABC News’in aktardığı habere göre, grup sahnedeyken oluşturulan enerji o kadar yoğundu ki, konser sırasında meydana gelen titreşimler sismoloji cihazları tarafından deprem benzeri bir hareket olarak kaydedildi.

Sismoloji Araştırma Merkezi’nden Adam Pascale, konser alanına yaklaşık 3,5 kilometre mesafedeki Richmond ofisinde yaptığı ölçümlerde, zeminde oluşan titreşimlerin frekansının 2-5 hertz aralığında olduğunu belirtti.

"Sismograflarımızın algıladıklarına eş değer"

Bu frekanstaki titreşimin insanların yerin sallandığını hissetmeleri için yeterli olduğunu vurgulayan Pascale, "İnsanların yakınlarda duydukları ses dalgaları ve vücutlarıyla hissettikleri şey, sismograflarımızın algıladıklarına eş değer." dedi.

Pascale, ölçüm aletleri ile yer hareketinin algılandığını ancak havadan gelen sesin algılanmadığını hatırlatarak, "Yani yerde titreşimleri yaygınlaştıran hoparlörler var ve bunlar yerden iletiliyor. Ancak, aynı zamanda zıplayan kalabalık da yere enerji aktarıyor." açıklamasında bulundu.

Araştırma Merkezi'nin Richmond'daki ofisinin hemen karşısında oturan bir kişinin sanki konserdeymiş gibi hissettiğini ve çok gürültü duyduğunu söyleyen Pascale, AC/DC'nin Melbourne'u bütün gece, ya da en azından gecenin bir kısmında "tam anlamıyla salladığını" söyledi.

ABD'de ertelenen verilerin tarihleri netleştiABD'de ertelenen verilerin tarihleri netleştiKüresel Ekonomi

 

MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyorMSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyorGündem

 

Dünya
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui'den G7 ülkelerine sert tepki!
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui'den G7 ülkelerine sert tepki!
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Azerbaycan ile barış sağlanması bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacaktır
Ermenistan: Azerbaycan ile barış sağlanması bölgenin kalkınmasına katkıda
İtalyan öğrenciler, Meloni yönetimini protesto etti
İtalyan öğrenciler, Meloni yönetimini protesto etti
Azerbaycan, Rusya'ya nota verdi
Azerbaycan, Rusya'ya nota verdi
İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter: ABD'nin Türkiye'ye F-35 satmamasından yanayız
İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter: ABD'nin Türkiye'ye F-35 satmamasından yanayız
Venezuela lideri Maduro, ABD halkını “barış için birlikte hareket etmeye” çağırdı
Venezuela lideri Maduro, ABD halkını “barış için birlikte hareket etmeye” çağırdı