AC/DC konseri “Deprem etkisi” yarattı: Avustralya’da sismik kayıtlara geçti

Rock müzik efsanesi AC/DC, 2024’te Avrupa’da başlayan “Power Up” dünya turnesinin Avustralya duraklarına adım attı.

ABC News’in aktardığı habere göre, grup sahnedeyken oluşturulan enerji o kadar yoğundu ki, konser sırasında meydana gelen titreşimler sismoloji cihazları tarafından deprem benzeri bir hareket olarak kaydedildi.

Sismoloji Araştırma Merkezi’nden Adam Pascale, konser alanına yaklaşık 3,5 kilometre mesafedeki Richmond ofisinde yaptığı ölçümlerde, zeminde oluşan titreşimlerin frekansının 2-5 hertz aralığında olduğunu belirtti.

"Sismograflarımızın algıladıklarına eş değer"

Bu frekanstaki titreşimin insanların yerin sallandığını hissetmeleri için yeterli olduğunu vurgulayan Pascale, "İnsanların yakınlarda duydukları ses dalgaları ve vücutlarıyla hissettikleri şey, sismograflarımızın algıladıklarına eş değer." dedi.

Pascale, ölçüm aletleri ile yer hareketinin algılandığını ancak havadan gelen sesin algılanmadığını hatırlatarak, "Yani yerde titreşimleri yaygınlaştıran hoparlörler var ve bunlar yerden iletiliyor. Ancak, aynı zamanda zıplayan kalabalık da yere enerji aktarıyor." açıklamasında bulundu.

Araştırma Merkezi'nin Richmond'daki ofisinin hemen karşısında oturan bir kişinin sanki konserdeymiş gibi hissettiğini ve çok gürültü duyduğunu söyleyen Pascale, AC/DC'nin Melbourne'u bütün gece, ya da en azından gecenin bir kısmında "tam anlamıyla salladığını" söyledi.