Açık denizlerin korunması konusunda ülkeler tarihi bir anlaşmaya vardı

Açık denizlerin korunmasıyla ilgili 10 yıldır devam eden müzakerelerin ardından ülkeler tarihi bir anlaşmaya vardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 2030 yılına kadar denizlerin yüzde 30’unu koruma altına almayı hedefleyen Açık Deniz Anlaşması, deniz doğasını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlıyor

Anlaşma, 38 saat süren görüşmelerin ardından Cumartesi akşamı New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde imzalandı.

Müzakereler, finansman ve balıkçılık hakları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yıllarca ertelenmişti.