Adidas ve Nike’ın Vietnam tedarikçisi 3.000 kişiyi işten çıkarıyor

Küresel ölçekte şirketlerin işten çıkarma furyasına Nike ve Adidas gibi dünyaca ünlü markalar için spor ayakkabı üreten Tayvanlı Pouyuen’in Vietnam birimi Pou Chen de dahil oldu. Pou Chen, ihracat talebindeki düşüş nedeniyle 3 bin kişiyi işten çıkaracağını ve diğer 3 bin kişinin de sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu.

Şirket, işçilerine işsizlik maaşı alana kadar maaşlarının ödenmeye devam edileceği belirtildi. İşten çıkarmalar, PouYuen'in geçen yılın sonunda 20 bin işçisini dönüşümlü olarak ücretli izne çıkarmasından sonra geldi.

Tayvan merkezli Pou Chen Group'un bir birimi olan PouYuen Vietnam Co Ltd, Dünyanın en büyük giyim, ayakkabı ve mobilya ihracatçılarından biri olan Vietnam, dünya çapındaki tüketicilerin satın alma gücünün düşmesiyle birlikte Avrupa ve ABD'deki büyük pazarlardaki yaşam maliyeti krizinden kötü bir şekilde etkilendi. PouYuen, yaklaşık 50 bin çalışanı ile ticari başkent Ho Chi Minh’in en büyük işvereni.

Vietnam Çalışma, Engelliler ve Sosyal İşler Bakanlığı geçen yıl Vietnam'da 630 binden fazla işçinin işini kaybettiğini veya çalışma saatlerinin kısaldığını açıkladı.

Genel İstatistik Kurumu'na göre, Vietnam’da ayakkabı ihracatı bu yıl ocakta yüzde 18 düştü. Vietnam ekonomisi ağırlıklı olarak ayakkabı ve giyim gibi işçi yoğunluklu üretime sahip.