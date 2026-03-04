  1. Ekonomim
Adidas'ın İsrail'deki mağazası bombalı saldırının hedefi oldu

Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve İran ile yaşanan çatışmalar, spor giyim devi Adidas'ın bölgedeki operasyonlarını doğrudan etkiledi. Şirket yönetimi, İsrail’deki bir mağazalarının saldırıya uğradığını doğrularken, bölgedeki personel güvenliğinin her türlü ticari kaygının önünde olduğunu vurguladı.

Adidas Ticari Direktörü Mathieu Sidokpohou,"İsrail'de bir franchise (bayi) mağazamız üç gün önce gerçekleşen bir saldırıda isabet aldı. Neyse ki mağaza kapalıydı, bu nedenle hiçbir çalışanımız zarar görmedi. Şu an için o bölgedeki iş hacmimiz bizim için en önemli konu değil; önceliğimiz insan sağlığı ve güvenliğidir."

Bölgedeki son durum

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların bölgeyi sarsmasıyla birlikte; Dubai ve diğer Orta Doğu alışveriş merkezlerindeki pek çok mağaza geçici olarak kapandı veya kısıtlı personelle hizmet vermeye başladı.

Adidas CEO'su Bjorn Gulden ise durumu şu sözlerle özetledi:

"Şu anda sığınaklarda bekleyen çalışanlarımız var."

Ekonomik etkiler ve lojistik

Savaşın etkilediği altı ülkedeki 350 zincir ve bayi mağazasında yaklaşık 3 bin kişi Adidas bünyesinde çalışıyor.

CEO Gulden, yaşanan bu süreçle ilgili şu öngörülerde bulundu:

"Orta Doğu'daki kapalı mağazalar nedeniyle gelirlerin olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Bölge üzerinden hava kargo ile gönderilen bazı ürünlerde gecikmeler yaşanacağı tahmin ediliyor."

