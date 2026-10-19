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AFAD duyurdu: Romanya'da korkutan deprem

AFAD, Romanya’nın başkenti Bükreş’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu. Açıklamada, sarsıntının yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Romanya'da korkutan deprem
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Romanya’nın başkenti Bükreş’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, yaklaşık 8 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından bölgedeki olası hasara ilişkin gelişmeler izlenmeye başlandı.