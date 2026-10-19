AFAD duyurdu: Romanya'da korkutan deprem
AFAD, Romanya’nın başkenti Bükreş’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu. Açıklamada, sarsıntının yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Romanya’nın başkenti Bükreş’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, yaklaşık 8 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından bölgedeki olası hasara ilişkin gelişmeler izlenmeye başlandı.
#DEPREM Büyüklük:4.3 (Mw) Yer:Bucharest (Romanya) Tarih:2026-10-19 Saat:11:52:04 TSİ Enlem:44.71633 N Boylam:26.024 E Derinlik:8.58 km Detay:https://t.co/153DpNdqyQ @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2026