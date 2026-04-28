AFAD duyurdu: Yunanistan'da korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yunanistan'ın Trikala kentinde saat 16.07'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6,79 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak bildirdi. Depremin derinliğini ise 10.7 km olarak açıkladı.