AFAD duyurdu: Yunanistan'da korkutan deprem
AFAD verilerine göre, merkez üssü Yunanistan'ın Trikala kenti olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yunanistan'ın Trikala kentinde saat 16.07'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6,79 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak bildirdi. Depremin derinliğini ise 10.7 km olarak açıkladı.
28.04.2026, 16:07:45 TSİ
