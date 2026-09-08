AfD zaferi Almanya’yı sarstı: Merz’den istifa resti

Almanya’da aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD), Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde elde ettiği ezici zaferle ülkenin siyasi dengelerini sarstı. Oyların yaklaşık yüzde 44’ünü alan AfD birinci olurken, Başbakan Friedrich Merz’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 17’de kaldı.

Seçim sonucu CDU açısından tarihi bir yenilgi olarak değerlendirilirken, gözler Merz’in bundan sonraki siyasi tutumuna çevrildi. Merz ise seçimde alınan ağır yenilgiye rağmen görevini bırakmayacağını açıkladı.

Merz: Vazgeçmek benim için bir seçenek değil

Berlin’de basının karşısına çıkan Friedrich Merz, seçim sonucunun CDU açısından son derece ağır olduğunu belirtti. Merz, partisinin yıllardır, hatta onlarca yıldır karşı karşıya kaldığı en kötü seçim yenilgisini yaşadığını söyledi. Yenilginin mutlaka siyasi sonuçları olması gerektiğini kabul eden Merz, kendi kamuoyu desteğinin de seçim sonuçlarında etkili olduğunu ifade etti. Almanya Şansölyesi, buna rağmen görevinden ayrılma niyetinde olmadığını net biçimde ortaya koydu. Merz, reform programını sürdüreceğini belirterek, “Vazgeçmek benim için bir seçenek değil” mesajını verdi.

AfD yüzde 44 oyla birinci oldu

Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD yaklaşık yüzde 44 oy alarak sandıktan birinci parti çıktı. CDU ise yüzde 17 oyda kaldı. Sonuç, iktidardaki CDU açısından tarihi bir hezimet olarak kayıtlara geçti. Sandık çıkışı anketleri de seçmenlerin mevcut siyasi yapı ve ekonomi yönetiminden ciddi biçimde memnuniyetsiz olduğunu ortaya koydu. Merz’in performansını onaylayanların oranı ise yüzde 9’da kaldı.

AfD eyalet hükümeti kurmayı hedefliyor

Seçimin ardından AfD açısından yeni bir hedef de gündeme geldi. Eyalet meclisinde tek başına çoğunluğu elde etmek için yalnızca üç sandalyeye ihtiyaç duyan AfD ve 35 yaşındaki adayı Ulrich Siegmund, diğer partilerden milletvekillerini ikna ederek hükümet kurmayı hedefliyor. Bu gerçekleşirse Almanya’da Nazi döneminden bu yana ilk aşırı sağcı eyalet hükümetinin kurulması söz konusu olacak.

Weidel 2029 hedefini açıkladı

AfD’nin seçim zaferinin ardından partisinin gelecek hedefleri de gündeme geldi. AfD Eş Başkanı Alice Weidel, 2029 yılında yapılacak genel seçimlerde partisinin yüzde 40 oy oranına ulaşmasını hedeflediklerini açıkladı.

Saksonya-Anhalt seçimleriyle birlikte AfD’nin yükselişi ve CDU’nun yaşadığı ağır yenilgi, Almanya’daki siyasi dengelerin geleceğine ilişkin tartışmaları daha da artırdı.