Afganistan: ABD İHA'ları hava sahamızı ihlal ediyor

Hava sahalarının ABD'ye ait insansız hava araçları (İHA) tarafından ihlal edildiğini belirten Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, bunların Pakistan toprakları üzerinden geldiğini öne sürdü.

Mücahid, Tolo News'e yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşmelerde, Pakistan'ın Afganistan topraklarının kendilerine karşı kullanılmamasını talep ettiğini, aynı şekilde kendilerinin de Pakistan topraklarının ve hava sahasının Afganistan'a karşı kullanılmamasını istediklerini anlattı.

"Doğrusu Amerikan dronları, Afganistan semalarında faaliyet gösteriyor, Pakistan hava sahasından geçip hava sahamızı ihlal ediyorlar." diyen Mücahid, Pakistan'dan bunu engellemesini istediklerini söyledi.

Mücahid, Afganistan ile Pakistan arasında Doha ve İstanbul'daki görüşmelerde çözülemeyen tek sorunun Pakistan Talibanı (TTP) olduğunu belirterek, İslamabad yönetiminin Afganistan yönetiminden Pakistan içindeki TTP faaliyetini kontrol etmesini istediğini, bu talebin Kabil'in yetki alanının dışında olduğunu ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geri almayı planladığı Bagram Hava Üssü'ne ilişkin olarak da Mücahid, üssü kontrol etme hırsları olan veya bir zamanlar Afganistan ile çatışan belli oluşumların, baskı ve provokasyonla bölgede istikrarsızlık yaratma arayışında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25-30 Ekim tarihlerinde bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.

