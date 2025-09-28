Afganistan, tutuklu bulunan ABD vatandaşını serbest bıraktı

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Zia Ahmad Takal, ABD'li yetkililerle mahkum takası konusunda anlaşmaya varıldığının bildirilmesinden kısa süre sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ülkede tutuklu bulunan Amir Amiri isimli ABD vatandaşının serbest bırakıldığını bildiren Takal, mahkumun ne zaman ve nerede gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkili ise salıverilen ABD vatandaşının Aralık 2024'ten bu yana Afganistan'da tutuklu bulunduğunu ve halihazırda ülkesine dönüş yolunda olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Amiri'nin serbest bırakılmasının "memnuniyetle karşılandığı", bu gelişmenin Başkan Donald Trump yönetiminin "yurt dışında haksız şekilde alıkonulan ABD'lileri koruma kararlılığının" göstergesi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu önemli bir adım olsa da Afganistan'da haksız yere tutuklu bulunan başka ABD'liler de var. Başkan Trump, tüm tutuklu vatandaşlarımız eve dönene kadar durmayacak." ifadesi kullanıldı.

Afganistan yönetimi, 14 Ocak'ta ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını ancak Washington yönetiminin somut adımlar atmadığını belirtmişti. Ardından 21 Ocak'ta, Afganistan'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları Ryan Corbett ve William McKenty'ye karşılık ABD'de tutuklu Han Muhammed adlı Afgan vatandaşı salıverilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 20 Mart'ta Afganistan'da 2022'den bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı George Glezmann'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanlığından 13 Eylül'de yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabaları kapsamında tarafların, mahkumların durumuna yönelik iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edilmişti.