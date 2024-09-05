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Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı

Afganistan ve Pakistan sınırında, Afgan güçlerinin sınırda kontrol noktası inşa etmesi nedeniyle ağır silahların da kullanıldığı bir çatışma çıktı. Afganistan yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi
AA
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Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı
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Afgan basınında, Host vilayetinin Mandozai ilçesinde, iki ülke sınırında saat 19.00 sularında çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmanın, Afganistan güvenlik güçlerinin sınırda kontrol noktası inşa etmesi sebebiyle yaşandığı ileri sürüldü.

Devam ettiği aktarılan çatışmada, ağır silahların da kullanıldığı ifade edildi.

Afganistan yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, sosyal medyadaki paylaşımlarda taraflar arasında yoğun çatışma yaşandığı görüldü.

İki ülke arasındaki sınır sorunları

Afganistan'da şu anki yönetim de dahil hükümetler, iki ülke sınırındaki Durand Hattı'nı resmi sınır olarak kabul etmedi. Öte yandan Pakistan, kendi topraklarında yaşanan terör saldırılarında Afganistan'ın da önemli rolü bulunduğunu ileri sürüyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Afganistan ve Pakistan arasında sınır sorunları devam ederken, iki ülke güvenlik güçleri arasında zaman zaman sınırda anlaşmazlıklardan kaynaklı ölümlere varan silahlı çatışmalar yaşanıyor.

 

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