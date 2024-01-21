Afganistan'a düşen Rus Falcon 10 uçağından 4 kişi kurtuldu

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde dağlık alana düşen Rus uçağının Kuf Ab ilçesinin Oruzkuh bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

Taliban yönetimine bağlı arama kurtarma ekiplerinin pilot da dahil olmak üzere 4 kişiye sağ ulaştığı belirtilerken diğer 2 kişiye ulaşma çalışmaları ediyor.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada ise, Rusya’nın Kabil’deki Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, düşen Falcon 10 tipi Rus özel jetin yerel arama ve kurtarma ekibi tarafından bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, düşen uçaktaki 4'ü mürettebat 6 kişiden 4’ünün yaralı bir şekilde hayatta kaldığı aktarılan açıklamada, 2 kişinin akıbetinin belirlenmeye çalışıldığı bildirildi.