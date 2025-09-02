  1. Ekonomim
Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi
Geçtiğimiz pazar gecesi meydana gelen ve 1400'den fazla kişinin hayatına mal olan 6.0 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, Afganistan bugün yeni bir depremle daha sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Nangarhar vilayetindeki Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusu olan 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydetti.

Can kaybı veya hasar bilgisi açıklanmadı

Henüz can kaybı veya hasar bilgisi açıklanmayan bu yeni sarsıntı, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını ve insani yardım operasyonlarını daha da zorlaştırdı.

