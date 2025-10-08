Afganistan’da estetiğe ilgi arttı: Türk doktorlar Afganistan'da botoks eğitimi veriyor

Afganistan’da yaygın yoksulluk ve Taliban rejiminin baskıcı rejimine karşın, kadınlar arasında son dönemde botoks gibi estetik uygulamalara olan ilginin arttığı gözlemleniyor.

Haber ajansı AFP'nin haberine göre, yabancı doktorlar, özellikle Türkiye'den gelenler, Afganlara eğitim vermek için Kabil'e seyahat ediyor. Ayrıca Afgan doktorların da staj için İstanbul'a geldikleri belirtiliyor. Estetik işlemler için kullanılan ekipmanlar ise Asya veya Avrupa'dan ithal ediliyor.

Haberde kaç Türk doktorun estetik operasyonlarına dair eğitim için Afganistan'ı ziyaret ettiği veya İstanbul'daki Afgan doktorların nerede staj gördüklerine dair ayrıntı yer almıyor.

Türkiye Taliban'ı resmen tanımasa da ülkede rejimin değişmesinin ardından Afganistan ile bağlarını koparmadı. Halihazırda Türk diplomatlar, şirketler ve çalışanları ayrıca sivil toplum örgütleri Afganistan'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Kabil'de 20'den fazla estetik kliniği açıldı

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından ABD'nin Ağustos 2021'de ülkeden çekilmesiyle 20 yıllık savaş dönemi sona ermişti. Savaş sonrası dönemde Kabil'de 20'den fazla estetik kliniği açıldı.

Sahte kristal avizeler ve kadife koltuklarla döşenmiş bu merkezlerde botoks, dudak dolgusu ve erkekler için saç ekimi de yapılıyor.

Taliban yönetiminin getirdiği kısıtlamalar altında, kadınların çalışma hayatına erişimi ciddi biçimde sınırlandırılmış durumda. Artık yanlarında erkek bir vasi olmadan uzun mesafelere seyahat edemiyorlar, ev dışında yüksek sesle konuşmaları; üniversiteler, parklar ve spor salonlarına girmeleri de yasaklanmış durumda.

Kadınlara hizmet veren kuaför salonları ve güzellik merkezlerinin kapısına da kilit vuruldu ancak cerrahi estetik müdahaleler yapılabiliyor. Taliban yetkilileri estetik cerrahiyle ilgili net bir yasaklama getirmezken sektörde çalışanlar, bu işlemlerin "tıbbi prosedür" olarak görüldüğü için izinli olduğunu söylüyor.

Müşteriler arasında Taliban üyelerinin bile olduğunu iddia edildi

Klinik çalışanları AFP'ye, hükümetin işlerine karışmadığını, ancak ahlak polisinin cinsiyet ayrımına uyulup uyulmadığını denetlediğini anlattı. Buna göre, erkek hastaya erkek hemşire, kadın hastaya ise kadın hemşire hizmet verebiliyor.

Bazı kişiler müşterileri arasında Taliban üyelerinin bile olduğunu iddia ediyor. Bir klinik sahibi, Afganistan'da erkekler için saçsız ve sakalsız olmanın "zayıflık" olarak görüldüğünü belirtiyor, özellikle Taliban erkeklere sakal bırakmayı emrettikten sonra sakal ekimi yaptıranların sayısının arttığını söylüyor.

Botox ve saç ekimi fiyatları

Kabil'de botoks 43 ila 87 dolar, saç ekimi ise 260 ila 509 dolar arasında değişen fiyatlarla yaptırılabiliyor.

Bu meblağlar, Dünya Bankası'na göre nüfusun neredeyse yarısının yoksulluk sınırında yaşadığı Afganlar için büyük bir servet anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler'e göre de ülkede 10 milyon insan açlık çekiyor ve her üç kişiden biri temel sağlık hizmetlerine erişemiyor.