Afganistan'da meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 2 bin 205'e ulaştı

ToloNews'ün Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat'ın açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen depreme ilişkin ölü ve yaralı sayısı aktarıldı.

Can kaybı 2 bin 205'e çıktı

Buna göre depremde yaşamını yitirenlerin sayısını 2 bin 205'e, yaralı sayısı da 3 bin 640'a yükseldi.

Haberde, Kunar vilayetinde depremden en çok etkilenen Nur Gül, Savki, Çapa Dara ve Manogi bölgelerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıklamıştı.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.