  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Afganistan'da meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 2 bin 205'e ulaştı
Takip Et

Afganistan'da meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 2 bin 205'e ulaştı

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 205'e çıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afganistan'da meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 2 bin 205'e ulaştı
Takip Et

ToloNews'ün Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat'ın açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen depreme ilişkin ölü ve yaralı sayısı aktarıldı.

Can kaybı 2 bin 205'e çıktı

Buna göre depremde yaşamını yitirenlerin sayısını 2 bin 205'e, yaralı sayısı da 3 bin 640'a yükseldi.

Haberde, Kunar vilayetinde depremden en çok etkilenen Nur Gül, Savki, Çapa Dara ve Manogi bölgelerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıklamıştı.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Netaş’ta üst düzey atamalar gerçekleştiNetaş’ta üst düzey atamalar gerçekleştiŞirket Haberleri
A101'e Vestel Akıllı Saat geliyor! A101 market 04 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!A101'e Vestel Akıllı Saat geliyor! A101 market 04 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!Aktüel
ŞOK 09 Eylül tarihine kadar geçerli indirim kataloğu! ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?ŞOK 09 Eylül tarihine kadar geçerli indirim kataloğu! ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?Aktüel

 

Dünya
Washington yetkililerinden kente Ulusal Muhafız konuşlandıran Trump yönetimine dava
Washington yetkililerinden kente Ulusal Muhafız konuşlandıran Trump yönetimine dava
İsrail, Filistin'i tanıma niyeti nedeniyle Macron'un ülkeyi ziyaretini reddetti
İsrail, Filistin'i tanıma niyeti nedeniyle Macron'un ülkeyi ziyaretini reddetti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Trump'tan Avrupalı liderlere uyarı: Rus petrolü almayın, Çin'e baskı uygulayın
'Rus petrolün almayın, Çin'e baskı uygulayın'
Gazze’ye insani yardım için 20 gemilik dev filo denize açıldı!
Gazze’ye insani yardım için 20 gemilik dev filo denize açıldı!
İtalyan moda devi Giorgio Armani hayatını kaybetti!
İtalyan moda devi Giorgio Armani hayatını kaybetti!