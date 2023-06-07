Afganistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Afganistan'da Taliban'ın vali yardımcısına düzenlenen suikastı terör örgütü DEAŞ üstlendiği bildirildi.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Taliban'ın atadığı Vali Yardımcısı Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin ölümüyle sonuçlanan suikastı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde düzenlenen söz konusu saldırıyı üstlendi.
Badahşan vilayetinin merkez ilçesi Feyzabad'ın Mahkeme Meydanı'nda, Badahşan vilayeti Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi intihar saldırısında hedef alınmış ve hayatını kaybetmişti.
9 Mart'ta da Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin valilik binasında DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda, Taliban geçici hükümetinin Valisi Muhammed Davud Muzemmil yaşamını yitirmişti.
Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından DEAŞ, gerek Taliban mensuplarına gerekse sivillere yönelik saldırılarını artırmıştı.