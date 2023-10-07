Afganistan'dan deprem açıklaması

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Valilik, öğle saatlerinde art arda meydana gelen şiddetli depremlerin ağır hasara neden olduğunu belirtti.

Herat Valiliğinden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00 sularında art arda meydana gelen depremlerin Herat ve ilçelerini sarstığı kaydedildi.

Depremin ağır hasara neden olduğu belirtilen açıklamada, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde saat 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7 ve 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana geldi.

İran ve Türkmenistan gibi komşu ülkelerden de hissedilen depremler nedeniyle çok sayıda Heratlı, panikle evlerini terk ederek sokaklara akın etti.

Öte yandan Zindecan ilçesi ve Herat merkezinin bir kısmında elektrikler kesildi ve iletişim hatları koptu.