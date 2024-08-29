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Afganistan'ın kuzeydoğusunda korkutan deprem!

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Badahşan'ın Eşkaşim ilçesi olduğunu açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Afganistan'ın kuzeydoğusunda korkutan deprem!
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 10.26'da kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Badahşan'ın Eşkaşim ilçesi olduğunu açıkladı.

Deprem yerin 224 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Yerin 224 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyurulan depremin hasara yol açıp açmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Deprem, başkent Kabil ve Afganistan'ın kuzey vilayetleriyle komşu ülkeler Tacikistan ve Pakistan'da da hissedildi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

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