ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack Şam'a gidiyor

Suriye ordusu, çatışmaların durmasının ardından PKK-YPG-SDG üyelerine Halep'in Şeyh Maksut mahallesini boşaltmaları için ikinci kez süre verdi. Suriye ordusunun, Şeyh Maksut mahallesindeki sivillerin tahliyesi için yerel saatler 16.00 ile 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirildi.

Onlarca otobüs, örgüt elemanlarının tahliyesi için bölgede hazır bekletiliyor. Suriye ordusu, çatışmaların durmasının ardından silahlı güçlerin çıkışı için bazı mahallerin girişlerindeki bariyerleri kaldırmıştı.

Tom Barrack, Şam'a gidiyor

AFP haber ajansı, diplomatik kaynaklara dayandırarak ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın başkent Şam'a gitmekte olduğunu duyurdu.

Barrack'ın Şam'a ulaşıp ulaşmadığı konusunda bir bilgi ise henüz yok.

Çatışmaların geçmişi

Suriye'nin Halep kentinde SDG adı altında terör örgütü PKK/YPG ile Suriye ordusu arasında geçtiğimiz salı gününden beri süren çatışmalarda gece 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, örgütün Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını duyurdu.

Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerinde çatışmaların son bulmasıyla silahlı grupların çekilme süreci başladı. Suriye yönetimi, örgüt üyelerinin Kuzeydoğu'ya çekilmesi için güvenli koridor açılacağını açıkladı. Ordunun güvenli geçiş için silahlı unsurlara eşlik edeceği aktarıldı.

Silahlı unsurların tahliye süreci başladı

Saat 09.00 itibarıyla Suriye yönetiminin silahlı gruplara Halep'i terk etmek için verdiği süre doldu.

Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensuplarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başladı.

YPG/SDG mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'te işgal ettiği yerleri terk edecek. Terör örgütü mensuplarının, "hafif kişisel silahlarıyla" Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği ifade edildi.

Halep'teki devlet kurumlarının da bölge sakinlerine hizmet vermek için Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine girmeye hazırlandığı kaydedildi.

Bakan Fidan, Şeybani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda Halep'te yaşanan gelişmeleri görüştü.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, arama faaliyetleri başladı

Geçici ateşkesin sağlanmasıyla siviller bölgeyi terk etmeye başladı. Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, güvenliğin sağlanması amacıyla bölgede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Terör örgütünün ardında bırakmış olabileceği mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın ordu birlikleri tarafından arama tarama faaliyetleri başlatıldı.

ABD'den ateşkes anlaşması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

ABD'nin ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti.

Sürdürülebilir işbirliği sayesinde bu hafta sonu daha kalıcı bir sükûnete ve daha derin bir diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini belirten Barrack, “Bu ateşkes, Suriye’nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri; güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor” değerlendirmesinde bulundu.