Afrika Birliği, ABD'nin Nijerya'ya yönelik son açıklamalarından endişe duyuyor

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Nijerya'yı "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle "özel endişe duyulan ülke" ilan etmesi ve ardından yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

ABD'nin Nijerya hükümetini "Hristiyanlara yönelik hedefli saldırılarda suç ortağı" olmakla itham eden ve askeri müdahale tehdidinde bulunan son açıklamalarının endişeyle karşılandığı belirtilen açıklamada, "AfB Komisyonu, AfB Kurucu Antlaşması'nda yer alan egemenlik, içişlerine karışmama, dini özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sarsılmaz bağlılığını teyit eder." denildi.

AfB, Nijerya’nın egemenlik ve dini özgürlüklerine bağlılığını teyit etti

Nijerya'nın AfB'nin köklü ve değerli bir üyesi olduğuna dikkati çekilen açıklamada, ülkenin bölgesel istikrar, terörle mücadele, barışı koruma ve kıtasal entegrasyon çabalarındaki kilit rolüne vurgu yapıldı.

Açıklamada, Nijerya'nın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinin çok boyutlu olduğuna işaret edilerek, bu tehditlerin yalnızca dini temelli olmadığı, terör örgütleri, silahlı çeteler, toplumsal çatışmalar ve kaynak temelli anlaşmazlıkların ülkenin tüm vatandaşlarını etkilediği kaydedildi.

ABD dahil dış ortaklara, Nijerya ile ilişkilerinde diplomatik diyalog, istihbarat paylaşımı ve kapasite geliştirme işbirliklerine öncelik vermeleri çağrısında bulunulan açıklamada, "Tek taraflı askeri tehditler, kıtasal barışı ve Afrika Birliği'nin barışçıl çatışma çözümü ilkelerini zedeleyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya, dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." ifadelerine yer vermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek, terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamıştı. ECOWAS, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.