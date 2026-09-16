Afrika borsalarında tarihi halka arz: Dangote 50 milyar dolarlık değerlemeyi hedefliyor

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Nijerya merkezli Dangote Petroleum Refinery, 14 Eylül'de halka arz sürecini başlattı. Şirket, yaklaşık 50 milyar dolarlık değerleme üzerinden 1,6 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Hisselerin kasım ayında Nijerya Borsası'nda işlem görmeye başlaması ve şirketin hedeflenen piyasa değerine ulaşması halinde Dangote Petroleum Refinery, Afrika'nın en değerli halka açık şirketlerinden biri olacak.

Küçük yatırımcı da halka arza yöneldi

Halka arz, Nijerya'nın kırsal bölgelerindeki bireysel yatırımcıların da hisse almasına imkân sağladı. Yatırım uygulaması Bamboo, halka arzın başlamasıyla oluşan yoğun talep nedeniyle geçici olarak çöktü.

Platform, Nijerya, Gana, Kenya ve Güney Afrika'da 2,3 milyon kullanıcıya yerel ve yabancı hisse senetlerine yatırım yapma imkânı sağlıyor. Bamboo'da 2026'nın ilk çeyreğinde ilk kez Nijerya hisselerindeki işlem hacmi ABD hisselerindeki işlem hacmini geride bıraktı. Ortalama işlem tutarı ise 50 doların altında kaldı.

Afrika borsalarında dikkat çeken yükseliş

Dangote'nin halka arzı, Afrika hisse senedi piyasalarının yükseliş yaşadığı bir döneme denk geldi. Nijerya'nın gösterge endeksi bu yıl dolar bazında yüzde 71 yükseldi. Gana'nın ana endeksindeki artış yüzde 50'yi aşarken, Zambiya'nın ana endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyesinin iki katına çıktı ve bu seviyeye yakın seyretmeye devam etti. Buna karşın Afrika borsalarının toplamı, küresel piyasa değerinin hâlâ yüzde 1'inden daha azını oluşturuyor.

Ekonomik gelişmeler borsaları destekliyor

Afrika'daki bazı ekonomilerde yaşanan gelişmeler, hisse senedi piyasalarındaki yükselişte etkili oluyor. Gana enflasyonu düşürürken para birimine ilişkin belirsizlikler de azaldı. Nijerya ise bankalar ile emeklilik fonu yöneticilerini daha fazla sermaye tutmaya zorladı. Zambiya'da ise kamu borcunun yeniden yapılandırılması süreci devam ediyor.

Nijerya'da şirket kârları yükseliyor

Nijerya'daki şirketlerin finansal sonuçları da piyasaların dikkatini çekiyor. Ülkenin en büyük cep telefonu ağı MTN Nigeria, 2024'te zarar açıklamasının ardından 2025'te 700 milyon doların üzerinde vergi sonrası rekor kâr açıkladı. Dangote'nin çimento şirketi de buna yakın bir kâr elde etti.

Küçük yatırımcı ilgisi likidite sağlıyor

Yeni bireysel yatırımcıların piyasalara girmesi, hisse senedi piyasalarına likidite sağlıyor. Ancak yüksek getiri beklentisinin piyasadaki oynaklığı ve büyük kayıp riskini artırabileceği belirtiliyor.

Malavi'de geçen yıl yaşanan yükselişin kasım ayındaki zirveden bu yana yüzde 20'lik düzeltmeyle sona ermesi, bu riskin örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Kalıcı yatırım için gözler kurumsal yatırımcılarda

Piyasalardaki kalıcı likiditenin ise daha yüksek miktarlarda yatırım yapabilen kurumsal yatırımcılardan, özellikle de yabancı yatırımcılardan gelmesi bekleniyor.

Dangote'nin rafineriyi yurt dışında değil, Nijerya'da listeleme kararı, şirketin daha fazla yerli yatırım çekmesine imkân sağlayabilir. Şirketin ilerleyen yıllarda ABD'de ikincil listelemeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Afrika borsalarının geleceği tartışılıyor

Dangote Petroleum Refinery'nin halka arzı, Afrika piyasalarındaki yatırımcı ilgisinin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Citigroup'tan David Cowan, Afrika ekonomilerindeki mevcut yükselişin birkaç yıl daha sürmesini beklediğini ifade ediyor.

Halka arzın kasım ayında tamamlanması ve şirket hisselerinin Nijerya Borsası'nda işlem görmeye başlamasıyla birlikte, Dangote'nin Afrika sermaye piyasalarındaki ağırlığının daha da artması bekleniyor.