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Afrika Kalkınma Bankası'ndan Malavi'ye yardım

Afrika Kalkınma Bankası, kuraklık nedeniyle Malavi'ye 350 bin kişiye yardım ulaştırmak üzere 11,2 milyon dolar yardımda bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Afrika Kalkınma Bankası'ndan Malavi'ye yardım
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Afrika Kalkınma Bankası'dan (AfDB) yapılan açıklamada, El Nino hava olayının neden olduğu kuraklığın etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olmak için Malavi hükümetine 11,2 milyon dolarlık finansal yardım sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, yardımdan 350 binden fazla Malavilinin yararlanmasının planlandığı belirtildi.

Güney Afrika bölgesinde El Nino etkisiyle mart ayından beri devam eden kuraklığın etkisiyle kıtlık tehlikesi yaşanıyor. Kuraklıktan en çok etkilenen ülkelerinde başında Malavi, Zimbabve ve Zambiya geliyor.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, kuraklık nedeniyle bölgede 68 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurmuştu. Malavi, kuraklık nedeniyle mart ayında afet durumu ilan etmişti.

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