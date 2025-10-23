  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Afrika ülkeleri, güvenlik tehditlerine karşı ortak adım atma konusunda uzlaştı
Takip Et

Afrika ülkeleri, güvenlik tehditlerine karşı ortak adım atma konusunda uzlaştı

Ruanda’nın başkenti Kigali’de gerçekleştirilen Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi’nde, kıta genelindeki güvenlik tehditlerine karşı işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afrika ülkeleri, güvenlik tehditlerine karşı ortak adım atma konusunda uzlaştı
Takip Et

Afrika’nın farklı bölgelerinden üst düzey askeri yetkililerin katıldığı iki günlük zirvede, kıta genelinde güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi, askeri koordinasyonun artırılması ve bölgesel barışın korunmasına yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Ortak güvenlik stratejisi vurgusu

Ruanda Savunma Bakanı Juvenal Marizamunda, zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, Afrika ordularının karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditlerine karşı birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Askeri işbirliği ve eğitimde ortak projeler

Marizamunda, kıta ülkelerinin askeri işbirliği ve mesleki değişim alanlarında ortak projeler geliştirmesinin “istikrarlı ve müreffeh bir Afrika’nın inşasında temel rol oynayacağını” ifade etti.

Koordinasyonun artırılması konusunda mutabakat

Zirvede, ülkeler arasında doğrudan işbirliğinin güçlendirilmesi ve ordular arasındaki koordinasyonun artırılması konularında mutabakata varıldı.

İHA teknolojisinde ortak çalışmalar hedefi

Öte yandan insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili savunma alanında ortak çalışmalar yürütülmesi ve bu konudaki tecrübelerin paylaşılması gerektiğinin altı çizildi.

Zirvenin düzenli yapılması kararlaştırıldı

Katılımcılar, kıta genelinde askeri işbirliği ve güvenlik alanındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi'nin düzenli aralıklarla yapılması konusunda da uzlaştı.

Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi, ilk kez 2004 yılında ABD'de düzenlenirken Afrika kıtasında düzenlenen ilk zirve, 2012 yılında Uganda’nın Kampala kentinde yapılmıştı.

Zirveye Burkina Faso, Burundi, Çad, Gambiya, Kenya, Senegal, Somali, Güney Sudan, Uganda ve Ruanda gibi Afrika ülkelerinden temsilciler katılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı’ndan İsrail’in Batı Şeria adımına ilişkin değerlendirmeABD Dışişleri Bakanı’ndan İsrail’in Batı Şeria adımına ilişkin değerlendirmeDünya
DSÖ: Ateşkesin ardından Gazze'den ilk tıbbi tahliye gerçekleştiDSÖ: Ateşkesin ardından Gazze'den ilk tıbbi tahliye gerçekleştiDünya

 

Dünya
Senato'da rekor konuşma: Senatör Merkley, Trump’ı 22 saat boyunca eleştirdi
Senato'da rekor konuşma: Senatör Merkley, Trump’ı 22 saat boyunca eleştirdi
Sarkozy'nin cezaevindeki zor anları: "Uyan… Kaddafi’yi sen öldürdün!”
Sarkozy'nin cezaevindeki zor anları: "Uyan… Kaddafi’yi sen öldürdün!”
Louvre Müzesi’nde 88 milyon euroluk kayıp: Müze müdürü istifa etti
Louvre Müzesi’nin müdürü istifa etti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin petrolü ve gazı yok ama durumları bizden daha iyi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin petrolü ve gazı yok ama durumları bizden daha iyi
İngiliz polisi acil durum çağrılarına dronlarla yanıt verecek
İngiliz polisi acil durum çağrılarına dronlarla yanıt verecek
Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık ve soyguncuların kaçma anı ortaya çıktı (Video)
Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık ve soyguncuların kaçma anı ortaya çıktı (Video)