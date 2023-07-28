Afrika ülkeleri Petersburg deklarasyonundan umutlu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi’nin sonunda Afrika Birliği (AfB) Başkanı ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani ile ortak açıklama yaptı.

Zirveye katılan tüm Afrika liderlerince Petersburg ortak deklarasyonunun kabul edildiğini aktaran Putin, bu belgede uzun vadede Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için stratejik yönlerin belirlendiğini kaydetti.

Karşılıklı ticareti nitelik ve nicelik olarak artırmak ve yapısını iyileştirmek amacı güttüklerini anlatan Putin, ticari işlemlerle ilgili finansal ödemelerde sürekli olarak ruble dahil olmak üzere ulusal para birimlerine geçmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Putin, Afrikalı ülkelerin salgın hastalıklarla mücadelesinde kendilerini geliştirmelerine ve enfeksiyon ile mücadelelerine yardımcı olmak üzere 2026’ya kadar 1 milyar 200 milyon rublelik geniş çaplı bir yardım programı başlattıklarını ifade etti.

Afrika kıtasının kölelik, apartheid, sömürge gibi zor dönemler yaşadığını hatırlatan Assoumani, Rusya’nın her zaman böylesi dönemlerde kendilerine yardım ettiğini dile getirdi.

Afrika’da serbest ticaret bölgesi kuracaklarının altını çizen Assoumani bu modelin de kıtanın gelişmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Azali Assoumani, "Rusya’nın yardımıyla bu projeyi hayata geçirebiliriz ve somut sonuçlar alabiliriz." dedi.

Ücretsiz tahıl tedariki

Tahıl tedariki konusunu da konuştuklarının altını çizen Assoumani, Putin’in Afrika’ya herhangi bir ücret söz konusu olmadan yardım edebileceğini söylediğini aktardı. Assoumani şunları kaydetti:

"Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ediyor. Bu küresel ekonomiyi etkiliyor. Kiev’de müzakerelerde bulunduk. Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştük. Çözüm bulacağız. Putin, tahıl tedariki konusunda bize yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti, bu çok önemli ama bu yeterli değil. Ateşkesi sağlamalıyız çünkü savaş öngörülebilir bir şey değildir. Savaş ne kadar uzarsa o kadar öngörülemez olur. Putin, diyaloğa ve çözüm bulmaya hazır olduğunu gösterdi. Şimdi bizim diğer tarafı ikna etmemiz lazım. Umarım bu olur, biz aracıyız, iki tarafla da konuşacağız. Olumlu sonuç almayı umuyoruz."