Afrika'da maden faciası: Toprak altında kalanlar var, ölü sayısı artabilir

Sudan'da ordu ile çatışma halinde olan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolündeki bir kayıt dışı altın madeninde göçük yaşandı. Sudan Doktorlar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Batı Kurdufan eyaletindeki madende gerçekleşen kazada en az 67 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin ise halen göçük altında olduğu belirtildi. Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini ve ölü sayısının yükselmesinden endişe duyulduğunu kaydetti.

Ülkedeki altının büyük bölümünü ilkel madencilik karşılıyor

Söz konusu kaza, Zera madeni olarak bilinen ve Berakik bölgesinde, Nuhud kentinin 163 kilometre kuzeybatısında yer alan tesiste gerçekleşti. Faaliyetlerine Mayıs 2025'te başlanan bu maden gibi ilkel tesisler, ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip. Sudan genelindeki geleneksel madencilik sektöründe 2 milyondan fazla kişi son derece zorlu ve tehlikeli koşullarda çalışırken, bu yöntemlerle çıkarılan maden ülkedeki toplam altın üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.