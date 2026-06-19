“Ahıska Türkleri – Kayıp Sürgünün İzinde” Sergisi Açıldı

BURCU SUNA

Sergi, 12 Haziran – 27 Haziran 2027 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak. Projenin 2026 yılı boyunca Ankara başta olmak üzere farklı ülkelerde de sergilenmesi planlanıyor.

1944 yılında anavatanlarından zorunlu göçe tabi tutulan Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgün, sergide tarihsel ve sanatsal bir perspektifle ele alınıyor. Sergi, bu sürece ilişkin bilgilerin aktarılmasını, uluslararası farkındalığın artırılmasını ve yaşananların kolektif hafızada yer bulmasını amaçlıyor.

Dijital sanatın anlatım dili olarak tercih edildiği projede; yapay zekâ destekli görseller, dijital haritalar ve ses enstalasyonları aracılığıyla sürgünün izleri çok katmanlı bir deneyimle sunuluyor. İzleyiciler, interaktif alanlar sayesinde serginin bir parçası haline gelerek, sürgün olgusunu yalnızca izlemekle kalmayıp deneyimleme imkânı buluyor.

Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun üstlendiği serginin müzikleri Fahir Atakoğlu tarafından bestelenirken, çalışma; aidiyet, kopuş, hafıza ve dönüş arzusu gibi temalar etrafında şekilleniyor.

Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgün, yalnızca geçmişte kalmış bir olay olarak değil, etkileri günümüze uzanan bir insanlık hikâyesi olarak ele alınırken; sergi, dijital sanatın çağdaş olanaklarıyla bu sessiz hafızayı görünür kılmayı hedefliyor.